『転生したらスライムだった件』コラボ！ミリオンモンスター

EXは、iOS/Android端末用スマホRPG『ミリオンモンスター』において、大人気TVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボを4月25日(金)から5月9日(金)まで開催します。

ミリオンモンスター

EXは、iOS/Android端末用スマホRPG『ミリオンモンスター』において、大人気TVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボを4月25日(金)から5月9日(金)まで開催。

【『ミリオンモンスター』×TVアニメ『転生したらスライムだった件』コラボ概要】

(1)TVアニメ『転生したらスライムだった件』コラボガチャ

TVアニメ『転生したらスライムだった件』の人気キャラクター「リムル=テンペスト」「ディアブロ」「シオン」「シュナ」が獲得できるコラボ限定ガチャが登場します。

【開催期間】

2025年4月25日(金) 18:00〜2025年5月9日(金) 15:59

「リムル=テンペスト」

「ディアブロ」

「シオン」

「シュナ」

(2)TVアニメ『転生したらスライムだった件』コラボイベント

TVアニメ『転生したらスライムだった件』のキャラクター「ヴェルドラ=テンペスト」が敵キャラとして登場するイベントクエストやレイドバトルをはじめ、「コラボミッション」「不思議な鏡板」「スピードくじ」「もぐもぐパニック」「コラボ記念ギルド大会及び個人戦」などが開催されます。

各種報酬では、「ヴェルドラ=テンペスト(人型)」やペット装備「ランガ」「クマラ」、TVアニメ『転生したらスライムだった件』のキャラクターになりきれる見た目装備、ゲーム内チャットで使える限定コラボキャラスタンプなどが獲得可能です。

また、その他コラボ限定称号なども獲得できる豪華なコラボイベントとなっています。

【開催期間】

2025年4月25日(金) 18:00〜2025年5月9日(金) 15:59

イベントクエストボス「ヴェルドラ=テンペスト」

レイドボス「ヴェルドラ=テンペスト(人型)」

ペット装備「クマラ」

ペット装備「ランガ」

コラボ限定見た目アバター

コラボ限定着ぐるみアバター

コラボ限定スタンプ

コラボ限定称号

(3)声優直筆サイン入り色紙プレゼントキャンペーン!

TVアニメ『転生したらスライムだった件』のコラボキャラクター「リムル=テンペスト」「ディアブロ」「シオン」「シュナ」の各声優「直筆サイン色紙」が抽選で各3名様(合計12名様)に当たるプレゼントキャンペーンを開催します。

【応募方法】フォロー&リポスト応募

STEP1:ミリオンモンスターの公式Xアカウント

『【公式】ミリオンモンスター(@mmon_ex)』をフォロー

STEP2:『転生したらスライムだった件』のアニメ公式Xアカウント

(@ten_sura_anime)をフォロー

STEP3:ミリオンモンスターの応募対象ポストをリポスト

キャンペーンはそれぞれ応募可能!

【開催期間】

2025年4月25日(金) 18:00〜2025年5月9日(金) 15:59

「リムル=テンペスト」CV. 岡咲美保さん

「ディアブロ」CV.櫻井孝宏さん

「シオン」CV.M・A・Oさん

「シュナ」CV.千本木彩花さん

(4)コラボ記念フォロー&リポストキャンペーン

TVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボを記念し、Amazon、GooglePlay、Appleいずれかのギフトコードが抽選で10名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催します。

【応募方法】フォロー&リポスト応募

STEP1:ミリオンモンスターの公式Xアカウント

『【公式】ミリオンモンスター(@mmon_ex)』をフォロー

STEP2:『転生したらスライムだった件』のアニメ公式Xアカウント

(@ten_sura_anime)をフォロー

STEP3:ミリオンモンスターの応募対象ポストをリポスト

【開催期間】

2025年4月25日(金) 18:00〜2025年5月9日(金) 15:59

フォローリポストキャンペーン

(5)コラボ記念スペシャルログインボーナス

期間中にログインすることで最大で8日間(前半/後半)、クリスタルや12連無料限定コラボガチャ券をプレゼントします。

▼配布アイテム(前半/後半)

1日目…クリスタル×1500万個

2日目…クリスタル×1500万個

3日目…クリスタル×1500万個

4日目…12連無料限定コラボガチャ券

【開催期間】

前半:2025年4月25日(金) 18:00〜2025年5月2日(金) 15:59

後半:2025年5月2日(金) 18:00〜2025年5月9日(金) 15:59

コラボ記念スペシャルログインボーナス

【TVアニメ『転生したらスライムだった件』概要】

作者の伏瀬がWEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載していたWEB小説「転生したらスライムだった件」をベースにメディアミックスを行っている『転生したらスライムだった件』。

略称・転スラ。

WEB小説を元として大幅に加筆・修正を加えたノベルス第1巻が「GCノベルズ」(マイクロマガジン社)より2014年に刊行。

ノベルズ第5巻発売と同時期の2015年5月より川上泰樹によるコミカライズが「月刊少年シリウス」(講談社)にて連載開始。

同年10月よりコミックスの刊行が開始された。

現在は、『転スラ日記』『魔物の国の歩き方』『転生しても社畜だった件』『転ちゅら』『魔国暮らしのトリニティ』と、多数のスピンオフ作品が連載されている。

関連書籍を含めたシリーズ累計発行部数は2023年2月時点で4,000万部を突破。

2018年10月からTVアニメ第1期を放送。

2021年1月から同年9月にわたり、TVアニメ第2期、スピンオフアニメ『転スラ日記』が9か月連続放送される。

2022年11月には、シリーズ初となる劇場作品『劇場版転生したらスライムだった件紅蓮の絆編』が公開。

国内動員数100万人を突破、興行収入は14億円を記録する大ヒットとなった。

2024年4月から同年9月にはTVアニメ第3期放送。

そして、第3期最終話放送後、劇場版第2弾&TVアニメ第4期の制作決定が発表された。

権利表記:(C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会

【アプリ概要】

■タイトル :ミリオンモンスター

■カテゴリ :ゲーム(RPG)

■プレイ料金:無料(一部有料/アイテム課金あり)

■対応機種 :iOS 12.0以降(iPhone、iPad、およびiPodtouchに対応)

もしくはAndroid 6.0以降

■ゲームダウンロードURL:

iOS : https://apps.apple.com/jp/app/id1321742173?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ex.million_monster&hl=ja

■公式X: https://x.com/mmon_ex

【注意事項】

※色紙には当選者様のお名前、シリアルナンバー、またはその両方を運営事務局にて記載させていただきます。

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。

※画像はイメージです。

実際とは異なる場合があります。

※本キャンペーンへの応募は日本国内在住の方に限り、海外発送は対応できかねます。

※当選権利および景品は、当選者ご本人様のものとし、第三者への譲渡・換金・販売はお断りします。

発覚した場合は景品を返却していただきます。

※配送時の事故、過失による破損等につきましては同社は一切の責任を負いません。

※Xアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。

※厳選なる抽選の上、当選者の方へは当事務局よりXダイレクトメッセージをお送りします。

当選連絡後、下記に該当した場合には当選権利は無効とさせていただきます。

ご了承ください。

・メッセージに記載された期限内に返信いただけなかった場合

・ご連絡いただいた個人情報に不備があった場合

・当選後に公式Xのフォローを解除された場合

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『転生したらスライムだった件』コラボ!ミリオンモンスター appeared first on Dtimes.