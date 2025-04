IPOを記念！LogProstyle｢ニューヨーク証券取引所｣クロージングベルセレモニー出席

LogProstyleは、新規株式公開(IPO)を記念し、2025年4月25日(米国東部時間)にニューヨーク証券取引所(NYSE)で開催されるクロージングベルセレモニーに出席することを発表しました。

当日は、同社経営陣が現地にてセレモニーに参加し、上場を果たします。

LogProstyle「ニューヨーク証券取引所」クロージングベルセレモニー出席

LGPS listed NYSE American

LogProstyleは、日本未上場企業として初めて、ADRを介さずに普通株式によって米国の主要証券取引所に直接上場を果たしました。

今回のセレモニーは、同社のグローバル戦略の象徴的な一歩であり、今後さらなる海外展開と企業成長に向けた強い意志を示す場ともなります。

同社代表取締役 兼 執行役員社長の野澤 泰之は、次のように述べています。

「NYSE Americanへの上場は、LogProstyleのビジョンを実現するための大きな前進です。

今回のIPOを通じて、国際的な信頼と資金基盤を得ることで、より多くのパートナーとの連携を促進し、不動産とライフスタイルの新たな可能性を切り拓いていきます。」

なお、クロージングベルセレモニーの模様は、2025年4月26日午前5時(日本時間)よりニューヨーク証券取引所の公式チャンネル「The Bell | NYSE ( https://www.nyse.com/bell )」 にてライブ配信される予定です。

