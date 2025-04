「PowerA(TM)」(パワーエー)は、「星のカービィ」のデザインをあしらった任天堂株式会社のNintendo Switch(TM)に対応するゲーミングアクセサリー『トラベルプロ・スリムケース for Nintendo Switch - 星のカービィ にっこり』を2025年4月27日に発売します。

PowerA(TM)『トラベルプロ・スリムケース for Nintendo Switch - 星のカービィ にっこり』

市場想定価格 :3,700円(税込)

サイズ :W270×H112×D40 (mm)

質量 :270g

適合性 :Nintendo Switch/Nintendo Switch(有機ELモデル)/

Nintendo Switch Lite

国内正規品限定保証:2年保証

■取扱い販売店

Amazon、上新電機など

持ち運びに便利なトラベルプロ・スリムケースは、カービィのにっこり笑顔がかわいいデザインのNintendo Switch用保護ケースです。

また、カービィのほおばりデザインが全体に施されたNintendo Switch用ワイヤレス・コントローラーと同じデザインシリーズで、にっこり顔がケース全体に施されゲーム空間をかわいいカービィ色で彩り、より一層ゲームを楽しむことができる商品展開となっています。

■新商品

トラベルプロ・スリムケース for Nintendo Switch - 星のカービィ にっこり

ケース全体がカービィのデザイン♪にっこり顔のカービィがめじるし!

Nintendo Switch本体にぴったりフィットする頑丈でコンパクトなケース。

コンパクトで軽量ながらケース外部はハードプラスチック製のシェルによりSwitch本体をしっかりと保護できます。

ケース内部は柔らかい裏起毛で、ゲームカードを9枚収納できるポケットがあり、ゲームカード収納部の裏面にはスクリーンを保護するパッドが備わっているため、ゲームに必要なものをまとめて収納可能。

テーブルモード用にNintendo Switch本体を立てかけられるスタンド機能も搭載。

持ち運びに便利なリストストラップ付きの収納ケースで、いつでもどこでも好きな時にNintendo Switchを楽しめます。

