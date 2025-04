「好き」が「学び」に変わる瞬間をリアルタイムで描く！東京書籍/TOPPANホールディングス「ミライブカツ in リボーンステージ」

東京書籍とTOPPANホールディングスは、2025年5月4日から6日にかけて大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン リボーンステージ」にて、参加型ステージイベント「ミライブカツ in リボーンステージ」を共同で開催します。

東京書籍/TOPPANホールディングス「ミライブカツ in リボーンステージ」

・開催日 :2025年5月4日-6日

・会場 :大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン リボーンステージ」

・主催 :東京書籍株式会社

・共催 :TOPPANホールディングス株式会社

・協力 :TOPPAN株式会社、株式会社キッズプロジェクト、

GLOE株式会社、株式会社SNK、P.A.I.N.T. Inc.、

サムスン電子ジャパン株式会社、Ctrl+N Design Works

※本イベントへの参加には、大阪・関西万博への入場券が必要です。

同イベントは、“好きなこと”に夢中になる気持ちを起点に、学びや挑戦、そして未来への第一歩につなげる「未来の学びのかたち」を、eスポーツとアートの2ジャンルを通じて体験・発信する試みです。参加者自身が舞台の主役となり、プロフェッショナルとの共演やパフォーマンスに挑戦することで、「好き」が「学び」に変わる瞬間を、リアルタイムで描き出します。

■ステージイベント概要

◇eSports部

格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』を題材に、参加者が目標を設定し、オンラインでつながるプロプレイヤーの指導のもと挑戦・実演する参加型のeスポーツ体験。

また、全国の大学生eスポーツチームによるエキシビションマッチも実施し、eスポーツの奥深さと多様な可能性を来場者とともに体感します。

※参加型eスポーツ体験は当日参加が可能で定員に達し次第締め切りとなります。

・開催日時:2025年5月4日 10:00-19:00/2025年5月5日 10:00-14:00

・協力企業:GLOE株式会社、株式会社SNK

格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』

◇Art & Creative部

高校生とプロクリエイターが協力し、「未来のかけら Future Bits」をテーマにライブドローイングを展開。アートパフォーマンス競技『LIMITS』のフォーマットを用いて、即興で表現を作り上げる「スピードライブドローイング」や、事前に募集した子どもたちの作品をアニメーションに仕上げて投影するなど、アートを通じた共創の場を創出します。

・開催日時:2025年5月5日 16:00-19:00/2025年5月6日 10:00-19:00

・協力企業:P.A.I.N.T. Inc.、サムスン電子ジャパン株式会社

アートパフォーマンス競技『LIMITS』

■広場展示エリア

ステージ前の広場では、eスポーツやアートに気軽にふれられる常設体験ブースを設置。“仮入部”感覚で参加できる導入体験として、すべての来場者に開かれた「好きを見つける場所」を提供します。

■「ミライブカツ」とは

「ミライブカツ」は、従来の枠にとらわれない“部活動型”の新しい学びの体験プログラムです。決まったカリキュラムや先生ではなく、参加者の好奇心を軸にした自発的な学びと表現の場を創出し、学ぶ喜びや他者との共創を促します。

