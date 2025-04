IT資産管理・ソフトウェア資産管理に関する最新情報を共有する場として、2011年より毎年開催している「ITAM World」を、2025年も6月6日に西新宿で開催します。

■開催日時:2025年6月6日(金)10:00〜17:00(9:30 開場)

■開催場所:ベルサール新宿グランドコンファレンスセンター

東京都新宿区西新宿8-17-1 ベルサール新宿グランド 5F

■参加費:無料(事前登録が必要です)

■定員 :300名

15回目となる2025年は、基調講演にサイバーセキュリティの専門家であるPwCの丸山満彦様をお迎えし、「セキュリティ対策とIT資産管理の関係性について」ご講演いただきます。

SAMACのワーキンググループによる活動報告や、最新のIT資産管理・ソフトウェア資産管理に関する各種情報も提供します。

最新のライセンス管理やクラウド管理の方法、各種管理ツール・サービスの紹介に加え、最新のIT資産管理に関する国際規格の開発状況など、組織のITAM・SAMの構築・改善に非常に有益な情報を提供します。

今回初めての試みとして来場のお客様には人気が高まっている公認ライセンスマネージャーや公認ITAMコンサルタント研修の無償チケットを抽選でプレゼントさせていただきます。

