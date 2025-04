世界一周旅ダイニングPUSHUPは、飲食店空間を通して『旅×ビール×面白い』をミックスし、秋葉原で楽しみながらみんなの笑顔、ワクワク、世界を広げる飲食店営業をしています。

GW直前となる2025年4月26日より夏に向けた飲みやすいラインナップ『世界のビール40種飲み放題』がスタートします。

世界一周旅ダイニング居酒屋秋葉原駅店『世界のビール40種飲み放題』

所在地 : 〒110-0006 東京都台東区秋葉原1-5 ヨリモトビル 2F

設立 : 2007年9月27日

電話 : 080-3934-3640

営業時間 : 水・木・金・土曜日 11:30〜 21:30(LO 20:00)

月・火曜日 17:00〜21:30 (LO 20:30)

※予約のみでの営業となります。

定休日 : 基本日曜日。

その他不定休。

※日曜日でも貸切対応します。

お気軽にお問合せください。

席数 : 2F 32席(4〜6名様テーブル席7卓)

貸切 : 貸切対応可能。

ご相談ください。

(プロジェクター80インチ対応)

ホームページ: https://pushup365.com/

■『世界のビール40種飲み放題』で“世界一周”が楽しめる

『世界のビール40種飲み放題』を2025年の夏も継続提供します。

40種類の海外ビールも、夏に向けて飲みやすいラインナップで飲み放題プランが新しくなりました。

■飲み放題提供ビール 人気1位〜5位を紹介(2025年3月)

1位:ヒューガルデンホワイト(ベルギー)

ビールが苦手な方にも喜ばれる白ビールです。

苦味は少なくフルーティな香り。

女性にも人気です。

2位:グースアイランドIPA(アメリカ)

ホップの苦味が特徴のインディアンペールエール(IPA)。

しっかりした苦味が特徴なビール。

3位:ラーデベルガーピルスナー(ドイツ)

乾杯におすすめ。

ビールの本場ドイツの正統派ピルスナービール。

4位:シェッファーホッファー グレープフルーツ(ドイツ)

爽やかな柑橘系の風味のライトなビアカクテルタイプビール。

度数も低めです。

5位:キルメス(アルゼンチン)

苦味が薄め。

乾杯におすすめ。

乾いた喉を潤すのにぴったりなビールです。

ランキング以外にも、黒ビールで人気のギネスビール(アイルランド)や、南米で人気のクスケーニャ(ペルー)、南国タイと言えばシンハ(タイランド)、などの40種を用意されています。

■ビールに相性抜群のお料理紹介

「ジャークチキン(ジャマイカングリルチキン)」

同店一番人気の料理です。

「ジャーク、ジャーキング」という調理方法が語源のジャマイカの郷土料理です。

旅人の中でも大人気のジャークチキン。

実は現地では、ジャークチキンだけではなく、ジャークポーク、ジャークシュリンプなど、色々な食べ方が楽しめます。

スパイシーなイメージが強いジャークチキンですが、同店では爽やかな香りのハーブやチキンの旨味を引き出すスパイスをふんだんに使い、隠し味にはトマトでジャマイカの風味を感じながらも、辛さ控えめのオリジナル ジャマイカングリルチキンに仕上げています。

ビールとの相性は最高!ジュシーなチキンを存分に楽しめます。

ビールが進む!ジャークチキン!

■旅をテーマにした飲食店「世界一周旅ダイニングPUSHUP」

同店代表の明石が世界約50ヶ国を旅して感じた“美味しいものには国境がない。

美味しいものがあるところには、皆の笑顔ができる。”を体現するために2007年にオープンしました。

『旅×ビール×面白い』をミックスし、飲食店として素敵な連鎖を作る空間を目指しています。

美味しい料理とお酒でみんなの笑顔を作ることをミッションに日々、スタッフ一同営業しています。

世界を食べ歩き、美味しいと思った料理をPUSHUPスタイルで提供します。

スタッフももちろん旅好き。

みんな色々な旅をしています。

是非気軽に声をかけてください。

店内には、世界を旅して集めた各国の雑貨やゲストに描いていただいた旅ノートなど、遊べるアイテムがたくさんあります。

美味しい料理、世界のお酒、写真、雑貨、旅ノートなど気なるものがありましたら、お気軽にスタッフに声かけてください

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏に向けた飲みやすいラインナップ!世界一周旅ダイニング居酒屋秋葉原駅店『世界のビール40種飲み放題』 appeared first on Dtimes.