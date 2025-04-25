写真家・草原学氏と過ごす特別な3日間！ISUMI Glamping Resort ＆ Spa SOLAS【星空と蛍の撮影体験付き宿泊プラン】
千葉県いすみ市にある「ISUMI Glamping Resort ＆ Spa SOLAS」は、写真家・草原学氏の写真講座＋撮影実習付きの星空と蛍の撮影体験ができる宿泊プランを、2025年5月25日〜27日の3日間限定で販売いたします。
ISUMI Glamping Resort ＆ Spa SOLAS【写真家・草原学氏と過ごす特別な3日間 星空と蛍の撮影体験付き宿泊プラン】
●写真家・フォトグラファー 草原 学氏プロフィール
日本写真講師協会(JPIO)フォトインストラクター／いすみ星空学校 代表／cizucu leading creator
＜プラン詳細＞ https://solas-glamping.jp/kusaharamanabu/
□2025年5月25日(日)景写真撮影プラン：星空を美しく撮るための構図・機材設定・撮影テクニックを、草原氏が直接指導。満天の星空とともに過ごす一夜。
□2025年5月26日(月)写真 撮影プラン：蛍写真 撮影プラン源氏ぼたるの舞いを幻想的に撮影。草原氏による蛍撮影の実践講座付き。初心者歓迎！
□2025年5月27日(火)観賞プラン：カメラがなくても楽しめる、癒しのひととき。案内人が源氏ぼたるの見どころを＝案内します。
ホタル撮影場所付近1
星景写真1
【共通情報】
いすみ Glamping Resort & Spa SOLAS(千葉県いすみ市)
チェックイン 15:00〜／チェックアウト 〜11:00
各プラン1泊2食付き(ベーシックディナー＆朝食)
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