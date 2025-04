鼻ぺちゃ犬(短頭種)の合同写真展＆物販展！鼻ぺちゃ展 2025

見ているだけで可愛いフレンチブルドッグ、パグ、ボストンテリアにシーズーなど鼻ぺちゃ犬(短頭種)の合同写真展&物販展「鼻ぺちゃ展 2025」が2025年5月23日(金)〜6月8日(日)に開催されます。

さらに、2025年7月5日(土)〜7月21日(月・祝)には名古屋ギャラリーでの巡回展も決定!

鼻ぺちゃ展 2025

企画展名: 鼻ぺちゃ犬の合同写真展&物販展「鼻ぺちゃ展 2025」

開催日時: 2025年5月23日(金)〜6月8日(日)

営業時間: 平日 11:00〜17:00、土日・祝日 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月曜日

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 41組

主催 : 株式会社BACON

URL : https://tgs.jp.net/event/hanapecha/

■名古屋会場

企画展名: 鼻ぺちゃ犬の合同写真展&物販展「鼻ぺちゃ展 2025 in 名古屋」

開催日時: 2025年7月5日(土)〜7月21日(月・祝)

営業時間: 11:00〜17:00

休館日 : 毎週月・火曜日(2025年7月21日(月)祝日は開館)

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 41組

主催 : 株式会社BACON

URL : https://tgs.jp.net/event/hanapecha/

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

見ているだけで可愛いフレンチブルドッグ、パグ、ボストンテリアにシーズーなど鼻ぺちゃ犬(短頭種)の合同写真展&物販展「鼻ぺちゃ展 2025」が2025年5月23日(金)〜6月8日(日)に開催されます。

さらに、2025年7月5日(土)〜7月21日(月・祝)には名古屋ギャラリーでの巡回展も決定!

そして本展は、シリーズ開始から10周年を迎える記念すべき開催!これまでご来場くださった皆さまへの感謝を込めて、新作・イベントを詰め込んだ“鼻ぺちゃ愛”あふれる内容でお届けします。犬好きの心をくすぐる、かわいさ満載のイベントで、短頭犬たちの魅力に触れる贅沢な時間を過ごせます。

「鼻ぺちゃ展 2025」公式サイト: https://tgs.jp.net/event/hanapecha/

■10周年の記念開催!“ぺちゃ犬”たちが全国から集結する鼻ぺちゃの祭典!

10周年を迎える「鼻ぺちゃ展 2025」では、SNSで注目を浴びる鼻ぺちゃクリエイターたちが再集結します。InstagramやX(旧Twitter)で活躍中の人気作家たちが勢揃いし、愛くるしい鼻ぺちゃ犬たちの魅力を存分に披露します。

今年は、新たに15組以上の初参加クリエイターが登場!

仲良しフレンチブルドッグ3姉弟「たらこ×ぴーたん×てんしんはん(@taraco_pi.tan_tenten)」、気分屋なペキニーズ「ぺったん(@___pettan___)」、個性派パグの「LLOYD(@lloyd_pug)」、チワワの「ミーちゃん(@milu_days)」など、初登場のクリエイターたちにも注目です。また、「juntowa(@juntowa)」や「シモンSimon(@simon_hagiwara)」といった初期からイベントを支え続けてくれている人気クリエイターたちも、もちろん10周年の会場に参戦。

それぞれの作品が持つ世界観と存在感で、会場を一層盛り上げます。

さらに、10周年を記念した限定グッズも見逃せません!

「AUNITEM(@auntempo)」の新作一筆箋や、「hanachobiko(@hanachobiko.m)」のパグイラストアイテム、「maru miki(@maru_miki_)」による刺繍作品、「WAN LIFE(@wan.life.hey)」のライフスタイル雑貨など、人気クリエイターの新作が多数登場予定です。

参加アーティスト: https://www.atpress.ne.jp/releases/434506/att_434506_1.pdf

■特別イベント:幸池重季による「あうんのてんぽ」出張ブース開催!

シーズー漫画「あうんのてんぽ」の作者・イラストレーター幸池重季による来場イベントも開催決定!イベント当日は、本人との交流のほか、AUNITEMのグッズ5,000円以上ご購入の方を対象に、「非売品アクスタガチャ」をプレゼントされます!

●東京会場

2025年5月24日(土)11:00〜16:00

2025年5月25日(日)11:00〜18:00

●名古屋会場

2025年7月19日(土)11:00〜17:00

2025年7月20日(日)11:00〜17:00

※アクスタガチャとは…AUNITEMオリジナル【非売品】アクリルスタンド全3種のうち1つがランダムで当たるお楽しみ企画!

※なお、幸池重季のサイン対応、差し入れ等はご遠慮いただいております。

※アクスタガチャは数量限定につき、在庫がなくなり次第終了となります。

限定グッズ

<AUNITEM>

・シーズータイム バカンス(一筆箋) 880円

・シーズースプリング「春」クリアシールシートA6 550円

・マグカップ(モフオグレー/ガンギマグリーン) 3,300円

・あうんのてんぽ10巻 1,650円

<hanachobiko>

・福よ来い来い招きパグ 3,200円

・仁王立ちステンレスタンブラー 1,980円

・PUGMEMO一筆箋 820円

・明日から頑張るステッカー 330円

<shishimaru-gmen>

・ハンカチタオル 800円

・マグカップ 2,000円

<katomayu>

・オリジナル巾着 価格未定

<maru miki>

・シーズーのぺたんこミニポーチ 2,300円

・メガネポーチ 2,900円

<WAN LIFE>

・刺繍三角ポーチ 3,500円

<Yurie Kato>

・缶バッジ 価格未定

<ちくちく。糸のじかん>

・刺繍キーホルダー 3,300円〜

<hanahana>

・ウェア 2,000円〜

・バッグ 2,300円

<うちの子はんこ工房>

・ふち犬はんこ(パグ) 1,650円

<ABCDOGS>

・端革ブローチ 1,870円

<せいこせんせい>

・缶バッジセット 770円

<i_am_ikura>

・缶バッジ 500円

・ステッカー 300円

上記は一部の発売予定アイテムになります。※すべて税込表記

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 鼻ぺちゃ犬(短頭種)の合同写真展&物販展!鼻ぺちゃ展 2025 appeared first on Dtimes.