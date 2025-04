MCIに対する理解をさらに深める！エーザイ／バイオジェン・ジャパン｢TVCMの放映キャンペーン第2｢｣

エーザイとバイオジェン・ジャパンは、MCI(Mild Cognitive Impairment:軽度認知障害)の疾患啓発を目的とするTVCMの放映キャンペーン第2弾を、4月26日より全国で開始します。

本キャンペーンは、昨年11月の放映に続くもので、MCIに対する理解をさらに深めることをめざしています。

MCIとは、「脳の機能が健常な状態」と「認知症」の中間の段階で、記憶や判断などを行う脳の機能(認知機能)がいくらか低下しているものの、自立した日常生活を過ごせる状態を指します。MCIの状態からさらに認知機能が低下し、日常生活に支障をきたし介護が必要な状態になると、認知症と診断されます。

2025年時点でMCIの人は564万人、65歳以上に占める割合は15.4%であり、2040年には612万人にのぼると推計されています※1。認知症予備軍といわれるMCIですが、必ずしも認知症に進行するわけではなく、原因によっては現状が保たれたり、回復したりすることもあります※2。もの忘れが気になったら専門医に受診し、早期にMCIを発見、原因を特定することで、MCIから認知症へ進行しないように適切な対策を行うことが重要です。

本TVCMは、「それ、さっきも言ってたよ」と娘にいつも心配される母が、歳のせいかと思っていたもの忘れが実はMCIによるものである可能性があると知り、医師に相談にいくストーリーです。

エーザイとバイオジェンが行った調査※3では「MCI」という言葉自体の認知率は12%、理解度は2%と、未だ低いことが示されました。本TVCMを通してより多くの方々にMCIを知っていただくことで、認知機能の不調に対する世の中の関心が高まり、MCIの早期発見・対策に貢献できることを願っています。

MCI認知率向上のためのTVCM

※1 認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究

令和5年度老人保健事業推進費等補助金 九州大学 二宮利治教授

※2 日本神経学会;認知症疾患診療ガイドライン2017(医学書院)2017; p147

※3 インターネットによるアンケート調査

(対象者:60-70歳代の全国男女、サンプル数:2,000、実施時期:2024年2月)

調査実施機関:株式会社マクロミルケアネット

TV-CM概要について

・タイトル :MCI疾患啓発 TVCM「見逃さないで、MCI」篇(15秒・30秒)

・TV放映時期:2025年4月26日〜5月9日

・放送地域 :全国

・CM本編動画:2025年4月26日よりYouTube公開

( https://www.youtube.com/@patients_eisai )

MCIについて

MCIの段階について

