メビウスは、「QUESTER」シリーズの開発で名を馳せたインディーゲーム制作プロダクション サウザンドゲームズと業務提携を行い、Steamで、最新作「Monochrome Echoes - white -(モノクロームエコーズ ホワイト)」の配信を2025年4月25日から開始しました。

「Monochrome Echoes - white -」はゲームデザインを「QUESTER」シリーズに引き続き加藤ヒロノリ氏が担当、RPGの本質でもあるハックアンドスラッシュ、キャラビルドに特化したシステムは中毒性のあるものとなっています。

また「QUESTER」シリーズに引き続きプロデュースは桑原敏道氏が担当します。

メビウス「Monochrome Echoes - white -(モノクロームエコーズ ホワイト)」

タイトル :Monochrome Echoes - white -

(モノクロームエコーズ ホワイト)

対応プラットフォーム:Steam(WindowsPC)

ジャンル :異世界召喚RPG

プレイ人数 :1人

配信開始 :2025年4月25日

価格 :2,800円(税込)

※配信開始から2週間は30%オフの1,960円

■ゲーム説明

異世界召喚RPG『モノクローム・エコーズ』

ゲームデザイン:加藤ヒロノリ

プロデュース :桑原敏道(サウザンドゲームズ)

・好評配信中のハクスラRPG『QUESTER』のシステムをアレンジ強化し、ファンタジー世界を舞台にした異世界召喚RPGです。

・ハックアンドスラッシュに特化し、探索と育成がメインのゲームシステムとなっています。

・クラスチェンジやスキルパネルなど新要素でパワーアップした新しいハクスラRPGに注目です!

アーリーアクセス版からの違いは下記になります。

・最終ダンジョン及び真のエンディングを実装しました。

・繰り返しプレイを快適にするデータ引継ぎを強化しました。

・名前入力をソフトウェアキーボード仕様に変更しました。

・ゲームバランスを調整しました。

・新パーティ【『背筋が凛と伸びるとき』作画:相沢美良】を実装しました。

・アーリーアクセス版のセーブデータを引き継ぐことができます。

ゲーム画面

正式リリースと同時にSteamストアページにて『モノエコでござるよ 〜忍者増田のアーリーアクセス版体験記〜』を公開します!

モノエコでござるよ

権利表記 :(C) 加藤ヒロノリ , Thousand Games

(C) Thousand Games

(C) Published by mebius.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハクスラRPG『QUESTER』のシステムをアレンジ強化!メビウス「Monochrome Echoes - white -(モノクロームエコーズ ホワイト)」 appeared first on Dtimes.