入場無料の“イキすぎた光と狂気の脳汁チャージスポット！脳汁スタンド「脳汁ドリンク」

脳汁スタンド「脳汁ドリンク」

マルハンの東日本カンパニーは、2024年4月より始動した次世代のファン獲得・育成を目指した「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として実施する、“イキすぎた光と狂気の脳汁チャージスポット”『脳汁スタンド(のうじるすたんど)』にて、クリエイターとコラボレーションした4種の「脳汁ドリンク」を販売。

また、イベントの企画監修を担うアフロマンス氏がプロデュースする「脳汁スタンド オリジナルグッズ」計9アイテムをイベント会場にて販売します。

このベントは、2025年5月3日(土・祝)から5月5日(月・祝)までの3日間、「下北線路街空き地」(東京都世田谷区北沢2丁目33 下北沢交番横)にて開催します。

4種のクリエイターコラボドリンク

◎4人の「最狂クリエイター」がお届けする、最高にぶっ飛んだ「脳汁ドリンク」

個性あふれるクリエイターとのコラボレーションから生まれた「脳汁ドリンク」は全部で4種類。

他では絶対に味わえない、ぶっ飛んだフレーバーに仕上がっています。

「脳汁ドリンク」は、上部には鮮やかなピンク色の「巨大脳みそ」が鎮座する給油機型ドリンクスタンドから供給されます。

ガン型の給油機のトリガーを引くとホースに仕込まれたLEDが光り、色鮮やかなドリンクが注がれる非日常な脳汁体験を楽しめます。

販売価格は4種類共通で単品777円(税込)、脳みそ型のアイスクリームをトッピングしたフロートは1,111円(税込)です。

■サイバーバリバリ!噴き出せ、脳汁。

「激アツ パチパチサイバー」by サイバーおかん

甘くて爽やかなメロンフレーバーに、ミントの清涼感、そしてカラフルなポップボールが踊る中、仕上げはパチパチの食感!飲むたびに“音”がして、“味”が変わる。

口の中に広がるサイバー脳汁体験。

激アツ パチパチサイバー by サイバーおかん

■ハイオク満タンで!

「ハイオク」by 佐藤ねじ

脳汁スタンドなんだから、やっぱり「ハイオク満タンで!」と言いたいですよね。

体に給油できる、脳のガソリンが完成しました!色はハイオクのような琥珀色。

エナジードリンクの刺激に、ほんのり“苦み”のアクセント。

飲み口はスッキリ、なのにどこかクセになる一杯!

ハイオク by 佐藤ねじ

■ディストピア社会の政府推奨ドリンク

「思想調整ドリンク」by 市原えつこ

ディストピア時代に必要なのは“思想のリセット”。

爽やかな乳酸菌飲料に赤いドラゴンフルーツのフレーバー、ほのかに香る“コチョウラン”のスパイスを加え、スモーキーで不思議な味わいの世界へ。

思想調整ドリンク by 市原えつこ

■ドントシンク!アホ!

「情熱のアホ」by パークマンサー

ドリンク界の問題児がここに爆誕!アホはスペイン語で「ニンニク」の意味。

野菜&トマトジュースをトウガラシで締めて、仕上げにニンニクをぱらり。

思考停止レベルの情熱で、あなたの脳汁スイッチをぶっ壊す。

情熱のアホ by パークマンサー

◎脳汁なゴールデンウィークの思い出に「脳汁スタンドグッズ&ノベルティ」

企画監修のアフロマンスがプロデュースする「脳汁スタンドグッズ」を販売します。

スタッフユニフォームにもなっているオリジナルデザインのカラフルな「脳汁スタンドつなぎ」と「脳汁キャップ」のほか、「Tシャツ」「アクリルキーホルダー」「ライター」など、さまざまな脳汁グッズを用意する予定です。

また、会場内のコンテンツに参加することで、「脳汁スタンドBOXティッシュ」や「脳汁ステッカー」などのノベルティがゲットできるチャンスもあります(無くなり次第配布終了)。

「脳汁スタンド」の思い出を彩る脳汁全開のオリジナルグッズをぜひ楽しめます。

* 画像はイメージです。

実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合があります。

【販売商品】

● 脳汁スタンドつなぎ(5着限定)

この夏、一番アツいオールインワンがこれ。

ピンク・ブルー・イエローの3色展開で、まるで脳汁スタンドの一員に。

左胸には公式ロゴ、背面には「最後の手段」によるスペシャルイラストを大胆にオン。

限定5着のみというプレミアム感、手に入れるなら今しかない! 7,777円(税込)

脳汁スタンドつなぎ

● 脳汁キャップ

額に「脳汁」の刺繍、これはもう“かぶる脳汁”。

ピンク・ブルー・イエローの3カラーから、自分の脳汁カラーを選べ!被るだけでスタンド感MAX、記憶にも写真にも残るアイテムです。

3,333円(税込)

脳汁キャップ

● 脳汁スタンドTシャツ

フロントはシンプルにロゴ、そして背中にはドーンと「最後の手段」のグラフィックが炸裂!5.6ozのビッグシルエットで、これからの季節にピッタリの着心地。

着るだけで、テンションアップ。

4,500円(税込)

脳汁スタンドTシャツ

● 脳汁スタンドソックス

可愛すぎ注意報発令中。

脳汁全開なアートを足元にON!「最後の手段」のイラストが全面にプリントされたこの靴下、見るたび履くたび、脳がトロける。

男女2サイズ展開でプレゼントにも◎。

2,500円(税込)

脳汁スタンドソックス

● 脳汁ショートパンツ

“脳汁”の二文字が刺繍で刻まれた、攻めのショーパン。

ネイビーとセイフティーグリーンの2色展開で、スタイリングも自由自在。

軽快に、涼しく、そしてクレイジーに夏を駆け抜けろ! 4,000円(税込)

脳汁ショートパンツ

● 脳汁スタンドステッカーセット

アソート4種のステッカーセットは、屋外でもOKなタフ仕様。

ノートPCに、水筒に、スーツケースに。

どこに貼っても脳汁感がじわっとにじむ。

持ち帰れる脳汁スタンドの記憶。

500円(税込)

脳汁スタンドステッカーセット

● 脳汁スタンドアクリルキーホルダー

バッグにも鍵にも、あなたの脳汁をぶらさげよう。

「最後の手段」のグラフィックがアクリルに浮かび上がり、いつでもどこでも脳汁スタンド気分。

お守り感覚でどうぞ。

500円(税込)

脳汁スタンドアクリルキーホルダー

● 脳汁スタンドワッペン

貼るだけで、そこがもう“脳汁スタンド”。

つなぎにカスタムしても良し、キャップやトートにつけても良し。

オリジナルアイテムを自分流に進化させる、自由で楽しいワッペンです。

1,000円(税込)

脳汁スタンドワッペン

● 脳汁スタンドライター

火気厳禁?いや、下気厳禁。

このライターであなたの脳内にも火をつけよう。

脳汁スタンドの世界観を体現する、インパクト強めのアイコンギア。

使うたびに、何かが燃え上がる予感。

300円(税込)

脳汁スタンドライター

◎ノベルティ

● 脳汁スタンドBOXティッシュ

ガソリンスタンドといえばこれ!しかし、ただのBOXティッシュじゃない。

全面には「最後の手段」のイラストがプリントされ、“脳汁、満タンで!”のメッセージがじわる。

ノベルティの枠を超えた、使えるアートピース。

脳汁スタンドBOXティッシュ

● 脳汁ステッカー

脳汁スタンドのチャレンジをクリアすると手に入る、限定ステッカー。

ピンクとブルーのポップな「脳汁 × BRAIN JUICE」デザインで、スマホもPCも一気に脳汁仕様に変身。

日常にちょっとした異常をプラスしてみて!

脳汁ステッカー

◎【脳汁スタンド】開催概要

タイトル : 脳汁スタンド(のうじるすたんど)

開催日程 : 2025年5月3日(土・祝) - 5月5日(月・祝)

営業時間 : 11:00 - 20:00

開催場所 : 下北線路街空き地

〒155-0031 東京都世田谷区北沢2丁目33 下北沢交番横

アクセス : 小田急線「下北沢駅」東口から「下北沢交番」方面へ徒歩4分

入場料 : 無料(脳汁ドリンク、オリジナルグッズは購入が必要)

会場内支払方法: クレジットカード・交通系IC・電子マネー(iD・QUICPay)

企画監修 : アフロマンス/Afro&Co.

主催 : 株式会社マルハン 東日本カンパニー

公式サイト : https://noujirustand.com

ガン型給油機から注がれる「脳汁ドリンク」

巨大脳みそが鎮座する、光り輝く「給油機型ドリンクスタンド」

◎企画監修

▼プロフィール

アフロマンス/Afro&Co.

本名 中間理一郎。

1985年3月7日、鹿児島生まれ、京都大学建築学科卒。

独創的なエンターテインメント企画を生み出すクリエイター、クリエイティブディレクター、イベントプロデューサー、DJとして、東京と鹿児島を中心に全国で活動。

「世の中に、もっとワクワクを」をスローガンに、クリエイティブカンパニー「Afro&Co.」を立ち上げ、泡にまみれる体験型イベント「泡パ」や、120万枚の花びらに埋もれるチルアウトバー「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」、光り輝く路面電車でやきいもを楽しむ「マグマやきいも電車」など、話題性豊かな企画を次々と打ち出し、場所や世代を問わず、幅広い層から支持を得ている。

企画監修 アフロマンス

◎「ヲトナ基地プロジェクト」とは

ヲトナ基地 プロジェクトロゴ

