全身の透明感と未来の肌を守る！ネサンス「ベター 薬用ブライトニング 全身セラム」
ネサンスは、20代の女性に向けたビューティケアブランド「Better by Manis(ベター・バイ・マニス)」より、多機能リップグロスに続き、全身の透明感と未来の肌を守る「ベター 薬用ブライトニング 全身セラム」を2025年4月26日(土)に発売します。
ネサンス「ベター 薬用ブライトニング 全身セラム」
・製品名 ：ベター 薬用ブライトニング 全身セラム
・内容量 ：80g
・仕様 ：SPF50+、PA++++、UV耐水性★★
・有効成分 ：ナイアシンアミド(医薬部外品)
・販売価格 ：1,800円(税込1,980円)
・発売日 ：2025年4月26日
・販売チャネル：全国のバラエティショップ、
ネサンスオフィシャルサイトなど
Betterは、手軽でありながらも確かな機能を持つ製品を提供することで、20代の皆様が自信を持って未来に向かって進むためのビューティケアを提案します。
自分へのご褒美として手軽に始められるBetterで、新しい自分との出会いを応援します。
詳細URL： https://nexans.co.jp/collections/better
正面
■伸びと手触りにこだわった全身用薬用ブライトニングセラム
「ベター 薬用ブライトニング 全身セラム」は、全身の美白*、シワ改善、そして高いレベルの紫外線カット機能(SPF50+、PA++++、UV耐水性★★)を1本で叶える薬用セラムです。みずみずしいテクスチャーで全身に心地よく伸び、サラッとした手触りを実現しました。
1. 美白*ケア：有効成分ナイアシンアミドがメラニンの生成を抑え、シミやシバカスを防ぎ、透明感のある肌へと導きます。
2. シワ改善：同じく有効成分ナイアシンアミドが、気になるシワの改善をサポートします。
3. 高いレベルの紫外線防止：SPF50+、PA++++の紫外線防御効果に加え、UV耐水性★★で汗や水にも強く、日差しからしっかりと肌を守ります。
*メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます
■贅沢な保湿成分でうるおい続く
保湿成分を豊富に配合しました。これらの成分が、肌に潤いを与え、乾燥から守ります。
・L-オキシプロリン
・コラーゲン※1、セラミド※2、ヒアルロン酸※3、
・ホホバオイル
・植物エキス※4
※1 水溶性コラーゲン(F)、加水分解コラーゲン液(4)、加水分解コラーゲン末、コラーゲン・トリペプチド F
※2 N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、Nステアロイルフィトスフィンゴシン
※3 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム
※4 アルモンドエキス、オウゴンエキス、ユキノシタエキス、アーティチョークエキス、ビルベリー葉エキス、キウイエキス、タイムエキス(1)
■華やかな香り
果実や花々のエモーショナル香りが全身を包みます。
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