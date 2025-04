全身の透明感と未来の肌を守る！ネサンス「ベター　薬用ブライトニング　全身セラム」

ネサンスは、20代の女性に向けたビューティケアブランド「Better by Manis(ベター・バイ・マニス)」より、多機能リップグロスに続き、全身の透明感と未来の肌を守る「ベター 薬用ブライトニング 全身セラム」を2025年4月26日(土)に発売します。

ネサンス「ベター 薬用ブライトニング 全身セラム」

・製品名 :ベター 薬用ブライトニング 全身セラム

・内容量 :80g

・仕様 :SPF50+、PA++++、UV耐水性★★

・有効成分 :ナイアシンアミド(医薬部外品)

・販売価格 :1,800円(税込1,980円)

・発売日 :2025年4月26日

・販売チャネル:全国のバラエティショップ、

ネサンスオフィシャルサイトなど

Betterは、手軽でありながらも確かな機能を持つ製品を提供することで、20代の皆様が自信を持って未来に向かって進むためのビューティケアを提案します。

自分へのご褒美として手軽に始められるBetterで、新しい自分との出会いを応援します。

詳細URL: https://nexans.co.jp/collections/better

正面

■伸びと手触りにこだわった全身用薬用ブライトニングセラム

「ベター 薬用ブライトニング 全身セラム」は、全身の美白*、シワ改善、そして高いレベルの紫外線カット機能(SPF50+、PA++++、UV耐水性★★)を1本で叶える薬用セラムです。みずみずしいテクスチャーで全身に心地よく伸び、サラッとした手触りを実現しました。

1. 美白*ケア:有効成分ナイアシンアミドがメラニンの生成を抑え、シミやシバカスを防ぎ、透明感のある肌へと導きます。

2. シワ改善:同じく有効成分ナイアシンアミドが、気になるシワの改善をサポートします。

3. 高いレベルの紫外線防止:SPF50+、PA++++の紫外線防御効果に加え、UV耐水性★★で汗や水にも強く、日差しからしっかりと肌を守ります。

*メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます

■贅沢な保湿成分でうるおい続く

保湿成分を豊富に配合しました。これらの成分が、肌に潤いを与え、乾燥から守ります。

・L-オキシプロリン

・コラーゲン※1、セラミド※2、ヒアルロン酸※3、

・ホホバオイル

・植物エキス※4

※1 水溶性コラーゲン(F)、加水分解コラーゲン液(4)、加水分解コラーゲン末、コラーゲン・トリペプチド F

※2 N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、Nステアロイルフィトスフィンゴシン

※3 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム

※4 アルモンドエキス、オウゴンエキス、ユキノシタエキス、アーティチョークエキス、ビルベリー葉エキス、キウイエキス、タイムエキス(1)

■華やかな香り

果実や花々のエモーショナル香りが全身を包みます。

