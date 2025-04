賞金総額100万円＆Apple福袋も当たる！Blopee(ブロッピー)逃走中 in Tokyo WANTED！

『Bondee ボンディー』は2025年4月25日(金)より、オンラインイベント「Blopee(ブロッピー)逃走中 in Tokyo WANTED!幻のBlopeeを捕まえろ 賞金総額100万円越え!!!」を開催します。

Blopee(ブロッピー)逃走中 in Tokyo WANTED!幻のBlopeeを捕まえろ 賞金総額100万円越え!!!

ジャンル :ソーシャルネットワーキング

利用料金 :無料(一部有料)

クレジット表記:(C) METADREAM INC

配信元 :METADREAM TECH PTE. LTD.

『Bondee ボンディー』は2025年4月25日(金)より、オンラインイベント「Blopee(ブロッピー)逃走中 in Tokyo WANTED!幻のBlopeeを捕まえろ 賞金総額100万円越え!!!」を開催。

■概要

東京都内の15か所で【幻のBlopee】を探し、捕獲して豪華賞品と交換する宝探し企画イベントです。

Bondee機能【Boop!】24時間限定のつぶやきを使用して、Blopee(ブロッピー:今回のお宝)を捕まえます。

集めたBlopeeを期限内に豪華賞品と交換することができる位置情報連携型オフラインイベントです。

■Blopee(ブロッピー)逃走中 in Tokyoについて

Bondeeワールドで幻のBlopeeを研究している天才科学者ブルーノ博士。

なんとうっかり部屋の壁に隠していた幻のBlopeeが逃げ出してしまった。

探しても見つからず、日本でBoop!してみると幻のBlopeeがSグレードとSSグレードとなって見つかった。

ブルーノ博士は総額100万円の賞品を用意し、日本ユーザーに幻のBlopeeの調査依頼を出すことを決めたのであった。

幻のBlopee研究者ブルーノ博士

■開催期間

幻のBlopee獲得期間

・2025年4月25日(金)〜2025年5月15日(木)23:59

1週目:4月25日(金)〜5月1日(木)23:59

2週目:5月2日(金)〜5月8日(木)23:59

3週目:5月9日(金)〜5月15日(木)23:59

Blopee賞品交換期間

・2025年5月16日(金)〜5月22日(木)23:59

イベント概要

■参加方法

STEP 1:アプリをダウンロード Bondeeをインストール!

【Google Play】 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metadream.bondee

【App Store】 https://apps.apple.com/jp/app/id6443947003

STEP 2:イベントページにアクセス

・初期設定を終えたら、ホーム画面からイベントページへ

・「イベントルール」と「Bondeeアシスタント」をチェック!

STEP 3:【指定対象エリア】でBoop!

・イベントページの【参加してBoop!】をタップし、【対象エリア】か確認する

※エリア対象外では幻のBlopeeは出現しません。

STEP 4:Boop!してBlopeeを探そう

・指定スポットでBoop!すると幻のBlopee(S or SSグレード)が出現!

・1日20回までBoop!可能(0時リセット)

STEP 5:Blopeeは週替わりで出現

・イベント期間中(3週間)、毎週5か所ずつ【イベントスポットの対象エリア】が変わります!

STEP 6:Blopeeをグレードアップさせよう

・SグレードのBlopeeは「今すぐコレクト」で一定の確率でSSに進化!※D,C,B,AはSにはなりません。

STEP 7:賞品と交換しよう(2025年5月16日(金)〜5月22日(木)23:59)

・Blopee獲得後、アイテム交換ページから賞品と交換できます

・交換にはTikTokへの動画投稿が必要です(Blopeeの様子を調査報告!)

TikTok指定ハッシュタグ:#Bondee #Blopee逃走中 #Blopee確保 #Blopee捜索願 #100万円Blopee

STEP 8:さらにチャンス!

賞品交換後はApple福袋が当たるルーレット抽選に参加可能です。

STEP 9:賞品発送

交換申請から約1か月以内に賞品を発送します。

■本イベント対象

対象国 :日本

対象年齢:16歳以上

■1週目幻のBlopeeの対象エリア(4月25日(金)〜5月1日(木)23:59)

対象エリアのマップ詳細は公式InstagramとBondeeアシスタントからの通知を確認してください。

1週目Blopeeマップ

(1)サンリオピューロランド付近

〒206-8588 東京都多摩市落合1丁目31

(2)下北沢駅付近

〒155-0031 東京都世田谷区北沢2丁目24-2

(3)渋谷 MIYASHITA PARK付近

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目16−26

(4)原宿 竹下通り

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目16−6

(5)新宿 ゴジラヘッド付近

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目19

■Blopeeとは

Boop!するとランダムででてくるBondeeの仮想妖精。

幻のSとSSグレード、常設A〜Dグレードの様々な種類のBondeeがエリアやスポットごとに現れます。

B-Zone(部屋)に招待して一緒に暮らしてみると、インテリアで遊んだり、散歩したりする姿を見ることができます。

Blopeeとは

■Bondeeとは

新しい繋がり方や表現、ライフスタイルを構築し、自我や世界を探索する無限の可能性を生み出すバーチャルSNSアプリです。

Bondeeは、流行に流されず、ユーザーが今を楽しみ、本当に大切なものを見つめられるよう、リアルを生きる人々が「自分らしくいられる場所」を創り続けます。

「Play, Chat, Bond!」、これがBondeeのスローガンです。

Bondeeとは

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 賞金総額100万円&Apple福袋も当たる!Blopee(ブロッピー)逃走中 in Tokyo WANTED! appeared first on Dtimes.