¾¡ÃÏÎÃ¡õ¥Ù¥Ã¥¡¼¡¡³ØÀ¸»þÂå¤ÎàÄ¶¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¥°¥ë¡¼¥×á¸ø³«¡Ö¸µ¥«¥Î¤À¤é¤±¡×¤Ç¥×¥ê¥¯¥éÄ¢¤ÏÉõ°õ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¡ÃÏÎÃ¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ö¥ì¡¼¥¯Á°¤ÎàÇ»Ì©á¤Ê´Ø·¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¥Ù¥Ã¥¡¼¡ª¡×¡ÖÎÃ¡ª¡×¤È¤ª¸ß¤¤À¼¤ò¤«¤±¤¢¤Ã¤¿£²¿Í¡££Í£Ã¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤ä¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¾¡ÃÏ¤Ï¡Ö¥Ù¥Ã¥¡¼¤È¤ÏÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¦¤Î¤Ï£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö·ÝÇ½¿Í¤ÎÃçÎÉ¤·¥°¥ë¡¼¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü½ÂÃ«¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥×¥ê¥¯¥é»£¤Ã¤Æ¡¢¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È²óÁÛ¡£¡Öº£¹Í¤¨¤ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¯Á°¤Î¤¹¤´¤¤·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ê¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö£Í£Ã¤Î¸åÆ£µ±´ð¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤ê¤¿¤¬¤ë¤È¡¢¾¡ÃÏ¤Ï¡ÖµÜºê¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÊÖÅú¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö»³ÅÄ¹§Ç·¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢·ª»³ÀéÌÀ¡¢ÎëÌÚ°É¡¢»³ÅÄÍ¥¡Ä¡×¤È¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÌ¾Á°¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤¬¡Ö³Ø¹»¤¬°ì½ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾¡ÃÏ¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¦±é¤·¤¿Í§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿Èà½÷¤È¤«¡Ê¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÂçÂÎ¥Ù¥Ã¥¡¼¤ÎÍ§Ã£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»Ò¤òÈá¤·¤Þ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥Ù¥Ã¥¡¼¤«¤é¤ª¼¸¤ê¤ÎÅÅÏÃ¤¬Íè¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤¬¡Ö¡Ê¾¡ÃÏ¤Ï¡Ë¤ª¥â¥Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¹§Ç·ÇÉ¤ÈÎÃÇÉ¤¬¤¤¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê£±²ó¡¢¹§Ç·¤ËÆ´¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤ÏÎÃ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¾Ú¸À¡£
¡¡¾¡ÃÏ¤¬¡Ö°ìÈ¯ÌÜ¤Ï¹§Ç·¤Ë¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤Ï¾ï¤ËÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤Ä¤«µ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥É¥ä´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Öº£Æü¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÀÎ¤Î¥×¥ê¥¯¥éÄ¢¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸µ¥«¥Î¤À¤é¤±¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£