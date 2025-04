様々な住環境にフィット！ハイセンスジャパン「450Lクラスの冷凍冷蔵庫」2機種

ハイセンスジャパンは、450Lクラスの冷凍冷蔵庫「HR-DCH450KK/HR-DCH450KW」と「HR-DC450KW/HR-DC450KB」を、2025年5月下旬に発売します。

ハイセンスジャパン「450Lクラスの冷凍冷蔵庫」2機種

国内のR&Dセンターが“日本基準”で開発し、日本の住環境にフィットするよう配慮した、日本のお客様のための製品です。

外観が美しいだけでなく実用性も兼ね備え、わずかなクリアランスでも設置可能で様々な住環境にフィットします。

同社は2025年、日本市場における白物家電事業の強化に乗り出し、春〜初夏にかけて3つのカテゴリで新たな注力製品を投入します。

その第二弾は冷蔵庫。

海外ブランドで初の5ドア冷凍冷蔵庫になります。

ハイセンスが海外で展開するビルトイン冷蔵庫の技術を応用し、わずかな隙間で設置ができます。

ハイグレードモデル「HR-DCH450KK/HR-DCH450KW」は除菌・脱臭に優れた独自機能「HI-NANOα」を搭載しているほか、出先からでもスマートフォンで操作や食材管理もできるスマートフォンアプリ(Connect Life)に対応。

黒と白のカラーバリエーションはキッチンのデザインに合わせて選ぶことができます。

デザイン、機能、価格に加え、3年保証を付けた品質にも自信の冷蔵庫です。

■製品特徴

(1)「HR-DCH450KK/HR-DCH450KW」独自機能

1:HI-NANOα(ハイナノ アルファー)

さらに進化した、HI-NANO。

イオンの力でより強力に除菌&脱臭します。

新しいHI-NANOαはイオン濃度がアップしたので、付着菌だけでなく浮遊菌も99%抑制します。

HI-NANOα

2:スマートフォンアプリ対応(Connect Life)

外出先でスマートフォンから冷蔵庫の設定を確認したり、ドアを開けずに冷却設定を変更したりできます。

庫内の食材管理、消費電力量の確認、ドアの閉め忘れ等のプッシュ通知も行います。

さらに、冷蔵庫使用状況に合わせてアプリが庫内の温度管理を行う「AI節電」機能もあります。

スマートフォンアプリ対応

3:デザイン性

美しいヘアーライン仕上げの金属ドアや金属ダクトカバーが高級感を演出します。

フラットでシンプルなデザインは汚れても簡単に拭き取ることができます。

美しいヘアーライン仕上げの金属ドア

4:速冷金属プレート

できたての熱い料理も、ムラなく冷却させることが可能です。

庫内の温度上昇を抑え、スピーディに冷やします。

速冷金属プレート

(2)「HR-DCH450KK/HR-DCH450KW」、「HR-DC450KW/HR-DC450KB」共通機能

1:底面排熱と、ぴたよせドア

ハイセンスが海外で展開しているビルトイン冷蔵庫の技術を応用して、冷蔵庫の背面や側面で行っていた排熱を底面で行う事で、背面は0mm、側面は3mmの隙間で設置できます。

※1冷蔵庫の側面を壁にぴったり寄せても、90度まで開くことができる2軸ヒンジを採用した「ぴたよせドア」を採用。

またキャビネットなど家具との親和性を保つため、鋼板のドアでありながらフラットで高質感に仕上げています。

サラッとした触感と指紋防止処理により、清潔に気持ちよく使えます。

ドアハンドルのデザインも手触りが良くなめらかな形状で、メンテナンスのしやすさも魅力です。

※2

底面排熱_ぴたよせドア

2:セレクトチルド室

微氷結とチルドの切り替えが可能。

微氷結は凍る直前の-3℃〜0℃で生鮮食品の鮮度をキープします。

例えば豚肉を「微氷結」で保存すると、長時間経過した後でも鮮度とおいしさを保てます。

凍る寸前なので解凍は不要で、食材をすぐ調理に使えます。

チルドは0℃〜3℃の低温で、食材のおいしさ、食感、色味を保ちます。

生クリーム、豆腐やチーズ・味噌などの発酵食品もチルドで保存しておくことで、発酵が緩やかになりおいしさが長持ちします。

作り置き常備菜の保存にも便利です。

3:自動製氷システム

急速製氷のモードでは、最短80分で製氷が可能で、1日に1kg製氷する能力があります。

来客時やホームパーティ、アウトドアの際に大活躍します。

防音シートが付いているので、製氷時の氷の落下音を抑えられ、時間を気にせず製氷ができます。

メンテナンスも簡単で、製氷皿は取り外して丸洗いできるほか、製氷ボタンを3秒長押しするだけで、手の届かない給水パイプを簡単に洗浄できます。

自動製氷システム

4:急速冷凍モード

食材に含まれる水分を、-24℃で素早く凍らせます。

おいしさを食材の中に閉じ込め、解凍した時に水分と共に流れ出にくくします。

5:うるおい野菜室

冷気ガード仕切板が、冷気が直接野菜に当たらないようにし、野菜の乾燥を防ぎ、 新鮮に保ちます。

うるおい野菜室

6:3WAY折りたたみ棚

棚を畳んだり移動することで、背の高いボトルや鍋など収納用途に合わせて三通りの使い方ができます。

3WAY折りたたみ棚

7:ワイドLED照明

LED庫内灯は従来モデル※3からLED数も3倍に、サイズも7.3倍※4に大きくなりました。

庫内を隅々まで明るく照らします。

8:便利機能

・らくらくオープン コロコローラー

ローラーの付いたトレーは軽い力で大きく開き、奥の食品までよく見えます。

重い食材を収納してもスムーズに引き出せます。

・ちょいおきボックス

チルド室の手前に、常備薬や調味料の小袋などが収納できるスペースを用意しています。

・お掃除口

野菜室の角に溜まりがちな野菜ゴミも、底に付いている「お掃除口」から、下に置いたゴミ箱へそのまま落とせます。

便利機能

9:環境エコ機能

2021年省エネ基準100%を達成。

環境にも経済的にも優しい設計です。

17dBの静音設計で夜間の運転音も気にならず、ドアの開閉音も静か。

また節電ボタンで冷却運転時の消費電力を抑えられます。

10:3年保証

お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。

HR-DCH450KK/HR-DCH450KW/HR-DC450KW/HR-DC450KBはTVと同じくメーカー3年保証を付けています。

※5

3年保証

【商品概要】

「HR-DCH450」

商品名 :HR-DCH450KK/HR-DCH450KW

本体サイズ:幅598mm×高さ1835mm×奥行き698mm

カラー :ブラッシュドメタルブラック/ブラッシュドメタルホワイト

定格容量 :冷蔵庫 242L/冷凍庫 121L/野菜室 87L

本体希望小売価格(店頭予想価格):オープン価格(190,000円前後)

「HR-DC450」

商品名 :HR-DC450KW/HR-DC450KB

本体サイズ:幅598mm×高さ1835mm×奥行き698mm

カラー :シルクホワイト/アッシュブラック

定格容量 :冷蔵庫 242L/冷凍庫 121L/野菜室 87L

本体希望小売価格(店頭予想価格):オープン価格(170,000円前後)

※1 設置条件に若干異なることがありますので10mmほど余裕をとってください

※2 HR-DCH450KKとHR-DCH450KWのみ対応

※3 HR-G3601W

※4 庫内灯パネルの面積での比較

※5 保証内容は製品によって異なります。

保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書を確認してください。

