購入前抽選で最高100,000円が当たる！ハイセンスジャパン「ハイセンスFIFA CLUB WORLD CUP2025キャッシュバックキャンペーン」

ハイセンスジャパンは、「ハイセンスFIFA CLUB WORLD CUP2025キャッシュバックキャンペーン」を2025年4月24日より実施。

ハイセンスジャパンは、「ハイセンスFIFA CLUB WORLD CUP2025キャッシュバックキャンペーン」を2025年4月24日より実施中です。

このキャンペーンは対象商品を購入前に抽選に参加することで、当選金額に応じてもれなくキャッシュバックを行なうものです。

応募コースはテレビ、生活家電合わせて全7コースから選べます。

キャッシュバック金額は、購入する商品と各抽選の賞に応じて決まります。

≪キャンペーンページ概要≫

■抽選・購入対象期間

2025年4月24日(木)11:00〜2025年7月31日(木)23:59まで

※レシート・領収書登録期限:当選日から14日以内(予約販売品は発売日を含む14日以内)

※保証書登録期限:当選日から30日以内(予約販売品は発売日を含む30日以内)

■応募コース

〈100V型プレミアムコース〉

・対象商品:100U8R/100U7N

・1等:100,000円/2等:70,000円/3等:50,000円/4等:30,000円/5等:10,000円

〈Mini LEDハイエンドテレビコース〉

・対象商品:U9Rシリーズ 85U9R/75U9R/65U9R

・1等:50,000円/2等:30,000円/3等:20,000円/4等:10,000円/5等:5,000円

〈Mini LED大画面コース〉

・対象商品:U8Rシリーズ 85U8R/75U8R、U7Rシリーズ 75U7R

・1等:40,000円/2等:20,000円/3等:10,000円/4等:5,000円/5等:1,000円

〈Mini LED大人気コース〉

・対象商品:U8Rシリーズ 65U8R/55U8R、U7Rシリーズ 75U7R、E7N PROシリーズ 85E7N PRO/75E7N PRO

・1等:30,000円/2等:10,000円/3等:5,000円/4等:3,000円/5等:1,000円

〈Mini LED入門コース〉

・対象商品:U7Rシリーズ 65U7R/55U7R、U8Rシリーズ 50U8R、E7N PROシリーズ 65E7N PRO/55E7N PRO

・1等:20,000円/2等:10,000円/3等:5,000円/4等:3,000円/5等:1,000円

〈お手軽大画面コース〉

・対象商品:85E6N/75E6N/75A6K/85E60N/75E60N/75E7N

・1等:10,000円/2等:7,000円/3等:5,000円/4等:3,000円/5等:1,000円

〈生活家電コース(冷蔵庫/エアコン)〉

・対象商品:冷蔵庫 HR-DCH450KK/KW、HR-DC450KW/KB、HR-G3601W、HR-G36E4W

エアコン HA-M22HE5-W、HA-M28HE5-W、M40H2E5-W

・1等:15,000円/2等:10,000円/3等:5,000円/4等:3,000円/5等:1,000円

■応募方法

1. キャンペーンサイトにアクセス

二次元コードを読み取り、キャンペーンにアクセスしてください。

2. ハイセンス公式LINEをお友だち登録

「くじに参加する」ボタンをタップするとハイセンス公式LINEが友だちに追加されます。

※くじに参加するにはハイセンス公式LINEアカウントを友だちに追加いただく必要があります。

3. 抽選コースを選択してくじに参加

希望する商品の対象コースを選択し、簡単なアンケートにお答えのうえ、抽選に参加してください。

その場で抽選結果がわかります。

当選結果はハイセンス公式LINEからも通知されます。

※参加はキャンペーン期間中、各コースおひとり様1回限り(全7コース)となります。

4. 対象商品購入

キャンペーン期間中、かつ登録期限内に当選されたコースの対象商品を購入ください。

5. レシートまたは領収書、保証書登録

キャンペーンサイトの「当選履歴」、もしくはLINEに届いた登録フォームから、

(1)レシートまたは領収書、ECショップで購入の場合は、購入したことがわかる画面のスクリーンショット画像でも可。

(2)メーカー保証書 ※家電量販店が発行した保証書は無効です。

以上2点の画像をアップロードしてください。

ご登録の結果はキャンペーンサイトの「当選履歴」に後日表示されます。

※レシート・領収書等登録期限:当選日から14日以内。

(予約販売品は発売日から14日以内)

保証書登録期限:当選日から30日以内。

(予約販売品は発売日から30日以内)

※期限を過ぎた場合は当選無効になります。

6. キャッシュバック受取り

レシート、または領収書、保証書の登録審査OKの場合は、セブンペイメントサービスからのメールをお待ちください。

ハイセンス公式LINEから届く案内を参照の上、キャッシュバックをお受け取りください。

PayPayポイントまたはVISA eギフトについては、ハイセンス公式LINEからのお受け取り用のURLをお送りします。

※メールが受け取れるよう受信設定を確認してください。

※ハイセンス公式LINEからの案内が受け取れるよう、アカウントをブロックしないでください。

※キャッシュバック受取に関するご連絡はいずれの場合も2025年10月上旬ごろを予定しています。

●お問い合わせ先

ハイセンスFIFAクラブワールドカップ2025キャッシュバックキャンペーン事務局

メールアドレス: toiawase@@hisense-cp.com

受付時間 : 平日10:00〜17:30

(土・日・祝日、夏季休業期間、及び同社所定休日を除く)

※本キャンペーンに関するお問い合わせはメールでのご対応とさせていただきます。

