光をテーマに新たな香りを創作！リスン「LUMINOUS(ルミナス)」

リスン「LUMINOUS(ルミナス)」

松栄堂が運営するインセンスショップ「リスン」では、光をテーマにした香りのシリーズとして「LUMINOUS(ルミナス)」を販売中。

今回のシリーズでは、3つの光をモチーフに香りを創作しました。

神秘的な朝の陽光を連想させる「RAY(レイ)」、暮らしの中にある暖かい明かりを連想させる「TONE(トーン)」、蝋燭にともる火の灯りを連想させる「FLAME(フレイム)」の3種類を同時発売します。

シリーズ全体のイメージを表したビジュアルと、それぞれの香りに合わせたビジュアルを担当したのは写真家の巻嶋翔氏。

私たちの周りに存在するさまざまな光を写真と動画で表現しています。

暗闇のなかで私たちを照らし、私たちに存在を教えてくれる光。

そんな光に思いを馳せながら、インセンスに火を点けてみてください。

350 イメージビジュアル

350 インセンスイメージ

発売日 : 2025年4月24日(木)

商品名 : 350 RAY

販売価格: 1本55円(税込)、10本入550円(税込)

香り : クリアパロサント

パロサントなどをベースに青みや酸味を加えた、

神秘的な朝の陽光を連想させる香り。

取り扱い: リスン京都、リスン青山

リスン オンラインストア(10本入のみ)

351 イメージビジュアル

351 インセンスイメージ

発売日 : 2025年4月24日(木)

商品名 : 351 TONE

販売価格: 1本55円(税込)、10本入550円(税込)

香り : シュガーウッディ

ローズウッドや紅茶などを合わせた、

暮らしの中にある暖かい明かりを連想させる香り。

取り扱い: リスン京都、リスン青山

リスン オンラインストア(10本入のみ)

352 イメージビジュアル

352 インセンスイメージ

発売日 : 2025年4月24日(木)

商品名 : 352 FLAME

販売価格: 1本55円(税込)、10本入550円(税込)

香り : ムスキーシダーウッド

ムスクや樹脂をベースにシダーウッドでアレンジした、

蝋燭にともる火の灯りを連想させる香り。

取り扱い: リスン京都、リスン青山

リスン オンラインストア(10本入のみ)

写真家/映像作家

1997年神奈川県生まれ、独学で写真と映像を学び、作家活動を行う。

夢で見た光景や過去の懐かしさなどをインスピレーションに作品を制作。

抽象と具象を横断する日常のスナップや風景写真は、観る者に新たな視点や想像力を与える。

