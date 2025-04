西根 英一先生登壇！セリスタ『予防医療に求められる健康学と社会学のアプローチ〜トークセッション/フェムケアを事例に』

セリスタは、2025年5月18日(日)に、西根 英一先生(事業構想大学院大学/特任教授)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『予防医療に求められる健康学と社会学のアプローチ〜トークセッション/フェムケアを事例に』を開催します。

セリスタ『予防医療に求められる健康学と社会学のアプローチ〜トークセッション/フェムケアを事例に』

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 29 Stage 5

■開催日時 :2025年5月18日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム:

10:00オープニング・主催者挨拶

10:20『予防医療に求められる健康学と社会学のアプローチ〜トークセッション/フェムケアを事例に』

モデレーター:西根 英一 先生/Dr.Eiichi Nishine

事業構想大学院大学/特任教授

女性健康学の立場から:尾都野 信子 先生/Dr. Nobuko Ozuno

医療法人淳信会/理事

女性社会学の立場から:阿久沢 悦子様/Ms. Etsuko Akuzawa

生活ニューコモンズ/記者

12:00エンディング

■参加費:無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定 ※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yBBFcKJXSUiiH1aWvdxVvA#/registration

29-5みどころ

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『予防医療に求められる健康学と社会学のアプローチ〜トークセッション/フェムケアを事例に』

モデレーター:西根 英一 先生/Dr.Eiichi Nishine

事業構想大学院大学/特任教授

女性健康学の立場から:尾都野 信子先生/Dr. Nobuko Ozuno

医療法人淳信会/理事

女性社会学の立場から:阿久沢 悦子様/Ms. Etsuko Akuzawa

生活ニューコモンズ/記者

1) 【フェムケアの現実】コトづくりのフェムケア(ヘルスプロモーション)とモノづくりのフェムテック(ヘルスケアビジネス)の現在地[西根]

2) 【フェムケアの事実】フェムケアの健康課題の変遷と、いま注目される所見と症例考察(健康学的アプローチ)[尾都野]

3) 【フェムケアの真実】フェムケアの社会問題の変遷と、いま注目すべき論点と事例検証(社会学的アプローチ)[阿久沢]

4) 【フェムケアの実力】フェムケアの予防医療の要件(健康課題の「未」の解決と社会問題の「不」の解消、そのための事業構想) [尾都野/阿久沢/西根]

5) 【フェムケアの実用化と社会実装】フェムケアのエコシステム(共創×循環×持続)に向けたビジネスフロー [西根]

※キーワード:フェムケア、フェムテック、エコシステム、実用化、社会実装

▼参加登録(無料)はこちらから▼

講師紹介

モデレーター:西根 英一 先生/Dr.Eiichi Nishine

事業構想大学院大学/特任教授

株式会社ヘルスケア・ビジネスナレッジ/代表取締役社長

《経歴》

専門はマーケティング戦略とコミュニケーション設計。ビジネス(企業、団体)、アカデミア(大学、大学院)、パブリック(省庁、自治体)の3領域でプロジェクトデザインの指揮をとる。

大塚グループ、電通グループ(クリエーティブディレクター)、マッキャン・ワールドグループ(CKO最高知識責任者とグループ顧問)を経て、 現在、株式会社ヘルスケア・ビジネスナレッジ 代表取締役社長、事業構想大学院大学 特任教授、千葉商科大学サービス創造学部 特命教授、北海道科学大学薬学部 教授(非常勤)、宣伝会議コピーライター養成講座・上級コース 講師、同マーケティング実践講座 講師、一般社団法人日中健康寿命促進協会 日本代表理事、健検 理事、日本フェムテック協会 顧問ほか。ビジネス書と学術論文多数。東京と札幌の二拠点生活、全国各地の多拠点仕事。

女性健康学の立場から:尾都野 信子 先生/Dr. Nobuko Ozuno

医療法人淳信会/理事

株式会社グリーンハート/代表

《経歴》

医学博士、日本リウマチ学会認定リウマチ専門医、日本内科学会認定内科医、抗加齢学会専門医、米国コロラド州NTI(Nutrition Therapy Institute)認定栄養コンサルタント

藤田保健衛生大学(現・藤田医科大学)卒業後、付属大学病院で臨床研修。

その後リウマチ・膠原病内科へ入局。臨床、研究、学位取得。

自身の体調不良を食事や生活習慣の改善によって克服した経験をもとに、酵素体質チェックやオリゴスキャンなどを用いて『消化吸収を調えてミネラルバランス改善』をコンセプトに診療を行う。

株式会社グリーンハートでは、ミネラルへルス(R)の普及・啓発とともに、ヘルスケア/ウェルネス関連商品のエビデンス構築をサポートする『魅せるエビデンス』を展開している。大学や研究施設と連携し、基礎研究から臨床研究まで伴走する。

