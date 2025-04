美しいブラックイオンプレーティング仕上げ！オノフ『ONOFF IRON AKA LIMITED BLACK』

ゴルフブランド「オノフ」を展開するグローブライドは、『ONOFF IRON AKA LIMITED BLACK』を2025年4月25日より200セットの数量限定にて発売します。

オノフ『ONOFF IRON AKA LIMITED BLACK』

『ONOFF IRON AKA LIMITED BLACK』は、AKAシリーズの優れた基本性能をそのままに、ブラックIP(イオンプレーティング)仕上げを採用。

美しいブラックイオンプレーティング仕上げが、シャープで洗練されたデザインを一層引き立てます。

打点ブレに強い重心設計と高反発を実現した全芯ヘッドの高機能キャビティアイアンです。

「やさしさ」と「カッコよさ」を兼ね備えたこだわりのアイテムを、是非体感してください。

ONOFF LABOSHOP及びCLUB ONOFF ONLINE SHOPでの数量限定販売モデルです。

※詳細はオノフWEBサイトにて見ることができます。

◆ONOFF IRON AKA LIMITED BLACK

ONOFF IRON AKA LIMITED BLACK概要

[価格]

・SMOOTH KICK MP-524I

5ISET(#6 〜 PW): 148,500円(税込)、単品(#5,AW,SW): 29,700円(税込)

・N.S.PRO 950GH neo ブラック仕様

5ISET(#6 〜 PW): 137,500円(税込)、単品(#5,AW,SW): 27,500円(税込)

