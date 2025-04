群栄化学工業は、地元高崎市と連携し高崎市産白加賀梅を活用した化粧品原料「白加賀青梅果実エキスBG」およびパーソナルケア商品「tezmi」を開発しました。

群栄化学工業「tezmi」

群栄化学工業は、地元高崎市と連携し高崎市産白加賀梅を活用した化粧品原料「白加賀青梅果実エキスBG」およびパーソナルケア商品「tezmi」を開発。

新ブランド「tezmi」からは、ヘアケアアイテム シャンプー&トリートメントを2025年4月25日に発売します。

化粧品原料は国内最大級となる化粧品原料展示会「CITE JAPAN 2025」(2025年5月14日〜16日@パシフィコ横浜)へ出展します。

製品ロゴ

■展開内容

(1) 化粧品原料「白加賀青梅果実エキスBG」の発売決定

高崎市で収穫された白加賀梅を原料として使用し、ウメ果実エキスを開発しました。

本化粧品原料(製品名:白加賀青梅果実エキスBG)は国内最大級の化粧品原料展示会「CITE JAPAN 2025」へ出展し、化粧品メーカーを中心に提案を進めていきます。

(2) パーソナルケア商品「tezmi」の発売決定

上記化粧品原料を配合したパーソナルケア商品「テヅミ モイスチャーリペアシャンプー」、「テヅミ モイスチャーリペアトリートメント」はウメ果実エキスに加え、化学メーカーならではの技術と視点で配合成分を選び抜きました。

社内外でモニターを募り、ニーズや意見をもとに何度も改良を重ね、白加賀梅をイメージしたデザインのボトルへこだわりを詰め込みました。

1粒1粒丁寧に「手摘み」で収穫される白加賀梅を象徴した新ブランド「tezmi」として、自然の恵みを最大限に引き出したヘアケアアイテムを4月25日より発売します。

■商品概要

<化粧品原料>

商品名 :白加賀青梅果実エキスBG

容量・参考小売価格:容量・価格は別途お問い合わせください

特徴 :◆梅の栄養成分を活かしたウメ果実エキス

〇梅は100%高崎市産白加賀青梅を使用

〇白加賀梅由来アミノ酸・ポリフェノールを含有

〇植物性BG使用 自然由来指数1.0

白加賀青梅果実エキスBG

<tezmi>

商品名 :テヅミ モイスチャーリペアシャンプー

容量・参考小売価格:400mL・2,420円(税込)

特徴 :〇ウメ果実エキス※1(保湿)配合

〇梅の香り※2により毛髪、頭皮の不快臭を抑えます。

〇グリセリルグルコシド(保湿剤)配合により、

毛髪にうるおいを保ちます。

〇トステア(R)※3配合により髪をしなやかにします。

※1 群馬県高崎市産白加賀梅のウメ果実から抽出したエキスです。

※2 香料

※3 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム

シャンプー

商品名 :テヅミ モイスチャーリペアトリートメント

容量・参考小売価格:400mL・2,420円(税込)

特徴 :〇ウメ果実エキス※1(保湿)配合

〇梅の香り※2により毛髪、頭皮の不快臭を抑えます。

〇グリセリルグルコシド(保湿剤)配合により、

毛髪にうるおいを保ちます。

〇トステア(R)※3配合により髪をしなやかにします。

※1 群馬県高崎市産白加賀梅のウメ果実から抽出したエキスです。

※2 香料

※3 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム

トリートメント

*価格は参考小売価格です。

(店舗によって異なる場合があります)

■tezmi 販売情報

発売日 :2025年4月25日

主な取扱店・販売場所:高崎オーパ1階 高崎じまん、

道の駅 くらぶち小栗の里、群馬いろは、

オンラインショップ 他

商品公式サイトURL: https://www.gunei-chemical.co.jp/tezmi/

白加賀青梅

梅の花

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高崎市産の“白加賀梅”を活用!群栄化学工業「tezmi」 appeared first on Dtimes.