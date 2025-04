PAIL OUTが、初めての全国流通となる1stフルアルバム『傷跡』を7月16日に発売することが決定した。Atomic SkipperやSideChest、ONIONRINGらが所属する名古屋のBUNS RECORDSより発売されるアルバム『傷跡』には、既にライブでも定番曲になっている「少年少女」「Erica」「白陽」に加え、先日配信された「ロンリーウォーリア」、そして新曲も追加。全曲シンガロングが出来る熱量を持った応援歌で、いつでもあなたの側に寄り添う至極の11曲が収録される。

<PAIL OUT 1st Full ALBUM 「傷跡」Release Tour>

関連リンク



◆PAIL OUT オフィシャルYouTube◆PAIL OUT オフィシャルX◆PAIL OUT オフィシャルInstagram