Mr.Children、全国アリーナツアー＜miss you arena tour＞のライブ映像を5/2にYouTube公開
Mr.Childrenが2024年7月から11月まで行った全国ツアー＜Mr.Children tour 2024 miss you arena tour＞のライブ映像が、5月2日20:00よりオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが発表となった。
◆Mr.Children 動画 / 画像
＜Mr.Children tour 2024 miss you arena tour＞は、最新アルバム『miss you』を引っ提げて行われた全国アリーナツアーだ。同映像はライブDVDなどでも発表されていない初出しとなる。プレミア公開に先駆けて公開されたティザー映像ではその一部を見ることが可能だ。
■＜Mr Children tour 2024 miss you arena tour＞プレミア公開 / ティザー映像
■＜Mr.Children 30th Anniversary Tour 半世紀へのエントランス＞プレミア公開
関連リンク
◆Mr.Children オフィシャルX
◆Mr.Children オフィシャルYouTubeチャンネル