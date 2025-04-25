Mr.Childrenが2024年7月から11月まで行った全国ツアー＜Mr.Children tour 2024 miss you arena tour＞のライブ映像が、5月2日20:00よりオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが発表となった。

◆Mr.Children 動画 / 画像

＜Mr.Children tour 2024 miss you arena tour＞は、最新アルバム『miss you』を引っ提げて行われた全国アリーナツアーだ。同映像はライブDVDなどでも発表されていない初出しとなる。プレミア公開に先駆けて公開されたティザー映像ではその一部を見ることが可能だ。

なお、オフィシャルYouTubeチャンネルでは、デビュー30周年を記念して2022年に開催された全国ドーム＆スタジアムツアー＜Mr.Children 30th Anniversary Tour 半世紀へのエントランス＞ファイナルとなったヤンマースタジアム長居でのライブ映像を5月1日まで公開中だ。

■＜Mr Children tour 2024 miss you arena tour＞プレミア公開 / ティザー映像

プレミア公開：2025年5月2日(金)20:00



■＜Mr.Children 30th Anniversary Tour 半世紀へのエントランス＞プレミア公開



関連リンク

◆Mr.Children オフィシャルサイト
◆Mr.Children オフィシャルX
◆Mr.Children オフィシャルYouTubeチャンネル