iOS／Android対応！artTunes(アートチューンズ)

artTunes(アートチューンズ)

■アプリ概要

アプリ名 : artTunes - everyday miracle

提供開始日: 2025年4月1日

対応OS : iOS/Android

価格 : 無料

アートチューンズはこの春、新しいSNSアプリ『artTunes(アートチューンズ)』を、iOS/Android対応アプリとしてリリースしました。

artTunesは、「自己紹介」ではなく、「自己表現」として自分を提示するための美しい自己紹介ポートフォリオSNS。

作品・経歴・リンク・思考・プロセスなど、自分自身を一つのページでシンプルに美しく伝えるための新しい支持体として設計されています。

スタート画面/ノード連携提案画面

■機能|情報も思考も、ひとつのページに

artTunesでは、以下のような情報を一つのページに集約できます。

・各種SNS(Instagram、Threads、YouTubeなど)

・ウェブサイト、リンク集、PDF、ポートフォリオ

・インタビューやメディア掲載、出演情報

・経歴、ステートメント、活動履歴

・動画、音声ファイル、イベント情報など

URLひとつで「自分の今」を伝えるページとして、名刺代わりにも、仕事やプレゼンにも活用できます。

SNSやリンクをつないでプロフィールを作成

■使い方|短く伝えるときも、深く知ってもらうときも

artTunesは、短い会話の中で自分をぱっと一目で伝えたいときにも、時間のあるときに継続的にちゃんと知ってもらいたいときにも使えるプロフィールツールです。

「何をしている人?」と聞かれたら、artTunesのURLをひとつ渡すだけ。

そこに、“今のあなた”がまとまっています。

プロフィールカード

■対象|すべての表現者へ

artTunesは、アーティストだけのものではありません。

料理家、空間デザイナー、研究者、音楽家、写真家、ジャーナリスト、インフルエンサー、教育者、学生、起業家、経営者、そしてまだ名前のついていない表現者たちへ。

活動のジャンルや肩書きに関係なく、「自分のことを、きちんと伝えたい」と思ったときに、誰もが手に取れるツールとしてartTunesは設計されています。

ジャンル・肩書き問わず、すべての表現者のためのartTunes

■投稿|自然体こそ、いちばん伝わる

artTunesのネイティブ投稿(5月〜6月実装予定)は、“今の自分”をそのまま記録できることを大切にしています。

制作の経過や思いつきをそのまま残してもいい。

完成された形ではなく、整いきらない断片にこそ、その人らしさは立ち上がると私たちは考えています。

投稿画面 イメージ

■ビジョン|才能が花開く藝術的な社会へ

私たちが見ているのは、すべての人々の才能が花開き、世界を明るいパワーで動かす未来です。

活動をまとめ、つながりを生み、場所が生まれ、機会が生まれる。

そんな才能のインフラとしてのSNSが「artTunes」です。

artTunes - everyday miracle

■運営元

株式会社アートチューンズ / artTunes Co.,Ltd.

“誰もが芸術家である時代”をコンセプトに、プロフィールSNSアプリ「artTunes」や、学生向けアートコンペ「III ARTMAN-CELL -students show-」、メディア「1%artist」などの事業を展開し、すべての表現者にとって欠かせない活動インフラを構築することで、才能が花開く藝術的な社会を実現します。

株式会社アートチューンズ / artTunes Co.,Ltd.

