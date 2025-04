一般社団法人テスラオーナーズクラブジャパン(TOCJ)は、2025年6月28日(土)・29日(日)の2日間にわたり、年に一度の一大イベント「TOCJ全国ミーティング2025」を横浜・パシフィコ横浜 ホールAにて初開催します。

TOCJ全国ミーティング2025

日程 : <前夜祭>2025年6月28日(土)18:00〜21:00

<本イベント>2025年6月29日(日)10:00〜16:00

会場 : <前夜祭>本牧市民プール BBQPIT横浜&CAMP

(神奈川県横浜市中区本牧元町46-1)

<本イベント>パシフィコ横浜 ホールA

(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)

主催 : 一般社団法人テスラオーナーズクラブジャパン

参加EVメーカー: TESLA/HYUNDAI/他メーカーも参加予定

参加方法 : Peatixにてチケット販売

(入場券/プレミアムチケット/前夜祭チケット)

一般社団法人テスラオーナーズクラブジャパン(TOCJ)は、2025年6月28日(土)・29日(日)の2日間にわたり、年に一度の一大イベント「TOCJ全国ミーティング2025」を横浜・パシフィコ横浜 ホールAにて初開催。

全国からテスラオーナーおよびEVファンが集結し、電気自動車(EV)の魅力を多角的に発信する本イベントでは、企業出展、トークショー、キッズエリア、車中泊BBQなど、多彩なコンテンツを用意されています。

EVに関心のあるすべての方に開かれた、交流と発見の場を目指します。

◆イベントの注目ポイント

●40社以上の企業が出展予定

EV関連の最新サービスやパーツが勢ぞろい。

展示や販売、相談も一箇所で可能。

他メーカーのオーナーズクラブも参加!

多数の出展社が参加します

●EV全体を盛り上げるクロスオーバー企画

テスラ以外のEVオーナーズクラブや他メーカー車ユーザーも歓迎。

EVの未来を語り合います。

●お子さまも楽しめるファミリー対応イベント

キッズ向けワークショップ、風船配布、お絵かき体験など、ご家族での来場にも最適です。

●ステージイベントも充実

EVレーサーや整備士、インフルエンサーなど豪華ゲストが登壇。

FSD体験談や最新情報を共有します。

●前夜祭:BBQ&車中泊キャンプ(6/28)

横浜・本牧でオーナー同士が気軽に語り合えるBBQ&CAMP交流会を開催。

テスラ車での車中泊体験も可能です。

前夜祭としてキャンプイベントも企画

●キッチンカーで美味しいひとときを

会場には軽食・スイーツ・焼き芋ロードスターなど、楽しいグルメも登場。

●安心の屋内会場で快適な一日を

パシフィコ横浜の展示ホールAにて開催のため、天候の影響を受けずに楽しめます。

トークショーも満載

オリジナルグッズ付き!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 国内最大級のEVオーナーズイベントが横浜で初開催!TOCJ全国ミーティング2025 appeared first on Dtimes.