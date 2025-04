林技研は、犬・猫の腎疾患に対する革新的なアプローチと実証データをまとめた書籍『猫の腎臓病が治った!〜不治の病を治した奇跡のイヌトウキ〜』を、2025年4月25日にLaule’a出版より刊行します。

『猫の腎臓病が治った!〜不治の病を治した奇跡のイヌトウキ〜』林 基弘著

著者 : 林 基弘

発売日 : 2025年4月25日

価格 : 1,500円(税込)

出版社 : Laule’a出版

形式 : Kindle電子書籍(162ページ)

ファイルサイズ: 4.0MB/読み上げ機能対応

林技研は、犬・猫の腎疾患に対する革新的なアプローチと実証データをまとめた書籍『猫の腎臓病が治った!〜不治の病を治した奇跡のイヌトウキ〜』を、2025年4月25日にLaule’a出版より刊行。

「猫の腎臓病は、本当に不治の病なのか?」という強い疑問から生まれた渾身の一冊です。

自身も腎臓病に苦しんだ著者が出会ったのは、絶滅危惧II類の植物「イヌトウキ」。

この植物に含まれる成分が犬や猫の腎機能に驚くべき効果を発揮することを突き止め、その成果を実証データと共に本書に凝縮しました。

■クラファン総合1位&1300%超の達成率!出版前から大きな話題に

サプリメントを届けるプロジェクトは、2025年1月にクラウドファンディング「CAMPFIRE」で開始。

開始直後に全カテゴリー総合1位を獲得し、目標金額の1300%超という圧倒的な支持を集めました。

「自分の猫に長生きしてほしい」

「同じ悩みを持つ飼い主に知ってほしい」

そんな共感の声が多数寄せられ、出版前から大きな注目を集めています。

■読めばわかる。

猫の未来が変わる

では、以下のような内容が紹介されています。

● 猫の腎臓病が“治らない”と言われてきた理由とは?

● 腎臓ケアに効果が期待される「イヌトウキ」の正体

● 実証試験で明らかになった、「猫の腎機能改善率83%」という事実

● 実際に症状が改善した猫たちのケーススタディ

● 「うちの子には無理かも…」という飼い主の不安に寄り添う提案

● 経済的負担や投薬ストレスを減らす新しい選択肢

● そして、著者自身が“死を覚悟した”腎臓病から回復するまでの体験

「読んでみたい」と思わせる理由は、決して奇跡を煽るからではありません。

事実と実例、そして希望がここにはあります。

「イヌトウキ」サプリメント投与後、腎機能(BUN・CRE)の改善が見られた猫のデータ(一部抜粋)。

83%の猫において腎機能の数値改善が確認された(獣医師監修のもと実施)。

【著者プロフィール】

林 基弘(はやし もとひろ)

1969年生まれ。

林技研株式会社 代表取締役。

美容カイロサロン「Ulyseeed」東京本院・大阪分院 院長。

全日本カイロプラクティック施術協同組合 関東ブロック長。

ハワイ国際大学 客員准教授。

YouTubeチャンネル「脱ダイエット塾」(登録者数23,000人超)運営。

建築技術者としてのキャリアを経て、健康と命に向き合う道へ。

自身の腎臓病体験から「イヌトウキ」に出会い、ヒト・動物両方への可能性を信じて研究開発を行う。

林技研株式会社代表 林 基弘氏。

腎臓病の克服体験をもとに健康・ペットサプリメントを研究開発。

YouTube「脱ダイエット塾」運営、全日本カイロプラクティック施術協同組合関東ブロック長。

■会社概要

商号 : 林技研株式会社

代表者 : 代表取締役 林 基弘

所在地 : 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-3-21 明治通りビル606号

事業内容: サプリメントの研究開発、美容・健康サロンの運営

「画像提供:林技研株式会社」

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 犬・猫の腎疾患に対する革新的なアプローチと実証データまとめ!『猫の腎臓病が治った!〜不治の病を治した奇跡のイヌトウキ〜』林 基弘著 appeared first on Dtimes.