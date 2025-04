台湾でのポップアップに出展！NARU FACTORY

NARU FACTORY(ナル ファクトリー)は、『EVERYDAY OBJECT』(Instagramフォロワー9.7万人の台湾発のライフスタイルメディア)と『ONKUL』(Instagramフォロワー7.2万人の日本のライフスタイルメディア)とのコラボで台湾にて開催されるポップアップに出展します。

日本と台湾両方でオンラインでも内容を同時に配信します。

また『ONKUL』は雑誌での紹介も行います。

台湾POP UPのプレスデー

■『ONKUL』と『EVERYDAY OBJECT』について

『ONKUL』は“あたりまえ”なものにほどこだわりたい、そんな感度の高い女性に向けたファッション&ライフスタイル誌。

イメージする読者層は、30代後半から40代を中心に性別、未婚・既婚、子供の有無などにとらわれることなく、自分にとって心地いい空間や似合う洋服を知っている人。

台湾のライフスタイルメディア『EVERYDAY OBJECT』は、2013年にデザイナーであり起業家の邱維濤(Eric Chiu)氏によって設立されました。

「inspired by meaningful lifestyle(意味のあるライフスタイルにインスパイアされて)」をコンセプトに掲げ、日常生活における美意識やスタイルを重視した情報と商品を提供しています。

■台湾でのポップアップまでの経緯

台湾好きの『ONKUL』編集長が人づての紹介でつながった縁で、『EVERYDAY OBJECT』とのコラボ企画が完成しました。

NARU FACTORYは『ONKUL』にも毎号掲載されており、その流れで今回台湾でのポップアップにも出展する運びとなりました。

ポップアップでは、miltata.様とコラボして作成したNARU FACTORYオリジナルの花暦プリントTシャツ(12柄展開でそれぞれが1月から12月までの日本の季節の花を表現しています)を中心に日本の四季の美しさと日本製の着心地の良さを発信します。

■ポップアップ開催場所:「hof(『EVERYDAY OBJECT』)」

(台湾・台北)

台北市信義區光復南路133號 松山文創園區弁公廳舍A60108

■開催時期:2025年5月2日〜18日

※2日はVIPデー開催予定

※VIPデーには現地のメディアやインフルエンサーに商品の魅力を発信します。

