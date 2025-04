ゲームの企画・開発・運営事業を展開するHappy Elements株式会社 のカカリアスタジオは、4月28日(月)に10周年を迎えるスマートフォン向けゲームアプリ『あんさんぶるスターズ!!』の大型アップデートを実施することを発表した。併せて、最大100連の無料スカウトや、ダイヤ最大1,000個などの豪華プレゼントがもらえる10周年記念キャンペーンも開催する。

このたびのアップデートに伴い、タイトルが『あんさんぶるスターズ!!Bright me up!!』へ変更に。10周年楽曲『BRIGHTEST STARS!!』を公開した。全アイドルの歌い分けに対応しているほか、楽曲の途中でアイドルが「変身」。変身後は衣装が変わって、特殊なエフェクトがつく。また、曲中には「アドリブパート」があり、ランダムでアイドルによる「アドリブ」が発生する。アイドルの衣装をパーツごとに選んで自由にカスタムすることができる(※Basicは6月以降にLive2D衣装を追加予定)。アイドル「1人」でのソロライブをプロデュースできる機能が登場。最大20枚までカードを編成のうえ1日1回のハイスコアに挑戦し、「ソロMV」や豪華報酬を手に入れることができる。大型アップデートを機に、チュートリアルがリニューアル!ナイスPによる新チュートリアルをクリアすると★5確定スカウトを実施できる。アプリ全体のユーザーインターフェースをフルリニューアル。期間中最大10日間、1日1枚【Bright me up!!事前登録ありがとう!10連スカウトチケット】をプレゼント! さらに、10日目には★5カードが1枚以上確定の【Bright me up!!事前登録ありがとう!★5確定10連スカウトチケット】をプレゼント!合計で100連分の無料スカウトチケット(内、★5カード1枚以上確定)が入手できるので、受け取りを忘れずに。そのほか、ログインボーナスをはじめ、ESユニットがファンへ贈る特別なユニット新曲イベント「ESファン感謝祭」の開催が決定。目白押しのキャンペーンなどの詳細は特設サイトにてチェックを。(C)2014-2019 Happy Elements K.K