¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢ÂåÂÇµ¯ÍÑ¤ÎÎæ°æÇî´õ¤¬·è¾¡º¸µ¾Èô
¡¡¢¡³ÚÅ·0¡½1¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê25Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç3Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9²ó¤ËÂåÂÇ¤ÎÎæ°æÇî´õ¤¬·è¾¡º¸µ¾Èô¡£³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬8²óÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï9²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÈÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢ÂåÂÇ¤ÎÎæ°æ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Îæ°æ¤ÏÍÞ¤¨¤ÎÂ§ËÜ¹·Âç¤«¤éÀèÀ©¤Îº¸µ¾Èô¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡ÊÂåÂÇ¤Î¡Ë½çÈÖÅª¤ËÎæ°æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÍÞ¤¨Åê¼ê¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°ìÂÇ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£