ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

カナダ小売売上高（2月）

予想 -0.4% 前回 -0.6%（前月比)

予想 -0.1% 前回 0.2%（コア・前月比)



23:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）

予想 50.8 前回 50.8



23:15

グリーン英中銀委員、討論会「インフレ、経済成長、そして金融政策」出席



トランプ米大統領、スーパーPAC（特別政治活動委員会）MAGA INC.主催夕食会出席

ドナルド・トランプ・ジュニア氏、ビジネスフォーラム夕食会出席（ハンガリー）



※予定は変更されることがあります。

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