21:30
カナダ小売売上高（2月）
予想　-0.4%　前回　-0.6%（前月比)
予想　-0.1%　前回　0.2%（コア・前月比)

23:00　
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）
予想　50.8　前回　50.8

23:15　
グリーン英中銀委員、討論会「インフレ、経済成長、そして金融政策」出席

トランプ米大統領、スーパーPAC（特別政治活動委員会）MAGA INC.主催夕食会出席
ドナルド・トランプ・ジュニア氏、ビジネスフォーラム夕食会出席（ハンガリー）

※予定は変更されることがあります。