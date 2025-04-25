ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ小売売上高（2月）
予想 -0.4% 前回 -0.6%（前月比)
予想 -0.1% 前回 0.2%（コア・前月比)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）
予想 50.8 前回 50.8
23:15
グリーン英中銀委員、討論会「インフレ、経済成長、そして金融政策」出席
トランプ米大統領、スーパーPAC（特別政治活動委員会）MAGA INC.主催夕食会出席
ドナルド・トランプ・ジュニア氏、ビジネスフォーラム夕食会出席（ハンガリー）
※予定は変更されることがあります。
カナダ小売売上高（2月）
予想 -0.4% 前回 -0.6%（前月比)
予想 -0.1% 前回 0.2%（コア・前月比)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）
予想 50.8 前回 50.8
23:15
グリーン英中銀委員、討論会「インフレ、経済成長、そして金融政策」出席
トランプ米大統領、スーパーPAC（特別政治活動委員会）MAGA INC.主催夕食会出席
ドナルド・トランプ・ジュニア氏、ビジネスフォーラム夕食会出席（ハンガリー）
※予定は変更されることがあります。