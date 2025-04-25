Bialystocks、初の二人編成ツアー開催
Bialystocksが8月17日のBunkamuraオーチャードホール公演を皮切りに、全国19箇所を巡る＜Bialystocks 二人編成ツアー 2025＞を開催する。
本日4月25日に国際フォーラム ホールAにて＜Bialystocks 単独公演 2025＞の東京公演を行ったBialystocks。本公演は6月8日にU-NEXT独占でライブ配信されることが決定した。本公演は、月額会員は追加料金なく視聴可能。
二人編成のワンマンライブは、2024年1月に渋谷文化放送センター大和田 さくらホールで行った＜二人編成ライブ 2024 冬＞以来、ツアーとしては初めての試み。チケットは本日21時よりオフィシャル一次先行を開始。詳細は特設サイトにて。
＜Bialystocks 二人編成ツアー 2025＞
2025年9月5日（金）大阪・ザ・シンフォニーホール
2025年9月13日（土）岩手・株式会社 あさ開 11代目源三屋
2025年9月14日（日）宮城・誰も知らない劇場
2025年9月21日（日）北海道・札幌 時計台ホール
2025年9月23日（火・祝）北海道・函館 金森ホール
2025年10月4日（土）石川・もっきりや
2025年10月5日（日）長野・上田映劇
2025年10月10日（金）宮崎・天空カフェ ジール
2025年10月13日（月・祝）高知・窪川四万十会館ホール
2025年10月17日（金）山梨・甲府 桜座
2025年10月18日（土）静岡・LIFE TIME
2025年10月20日（月）愛知・名古屋能楽堂
2025年10月24日（金）岡山・岡山県立美術館ホール
2025年10月25日（土）広島・WAKO ゲバントホール
2025年11月1日（土）京都・磔磔
2025年11月2日（日）兵庫・KOBE QUILT
2025年11月5日（水）福岡・福岡トヨタホール スカラエスパシオ
2025年11月9日（日）沖縄・桜坂劇場 ホールA
・チケット情報
（東京・大阪公演）
チケット料金：前売り6,300円
席種：指定席
（9/13以降の公演）
チケット料金：前売り5,000円
席種：整理番号順入場・自由席
（高知 / 窪川四万十会館・沖縄 / 桜坂劇場 ホールAは指定席となります）
オフィシャル一次先行：4月25日(金)21:00〜
ぴあ受付URL：https://w.pia.jp/t/bialystocks-25/
＜Bialystocks 二人編成ツアー 2025＞特設サイト：https://bialystocks.com/tour2025_2/
＜Bialystocks 単独公演 2025＞U-NEXTライブ配信
見逃し配信：配信準備完了次第〜6月22日（日）23:59
配信詳細URL：https://t.unext.jp/r/bialystocks
※視聴可能デバイスに関してはこちら
https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution
【Bialystocks 特集】
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012140
関連リンク
◆＜Bialystocks 二人編成ツアー 2025＞特設サイト