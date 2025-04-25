¥â¥¹¥¯¥ï¹Ù³°¤Ç¼Ö¤¬ÇúÈ¯¡¡¥í¥·¥¢·³»²ËÅËÜÉô¡¦ºîÀïÁí¶ÉÉû¶ÉÄ¹¥ä¥í¥¹¥é¥Õ¡¦¥â¥¹¥«¥ê¥¯Ãæ¾¤¬»àË´¡¡¥í¥·¥¢ÁÜººÅö¶ÉÈ¯É½¡¡ÇúÈ¯¤Ï»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÁõÃÖ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«
¥í¥·¥¢¤ÎÁÜººÅö¶É¤Ï¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¹Ù³°¤Ç¼Ö¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¥í¥·¥¢·³»²ËÅËÜÉô¤ÎºîÀïÁí¶ÉÉû¶ÉÄ¹¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð³¹¤ËÊÂ¤Ö¼Ö¡£ÆÍÁ³ÇúÈ¯¤¬µ¯¤¡¢ÇËÊÒ¤¬Èô¤Ó»¶¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇúÈ¯¸å¤ÎÊÌ¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¹âÁØ½»Âð¤ÎÁ°¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¼Ö¤«¤é¹õ±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢Ï¢Ë®ÁÜºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥â¥¹¥¯¥ï½£¥Ð¥é¥·¥Ï¤Ç25Æü¡¢¼Ö¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¥í¥·¥¢·³»²ËÅËÜÉô¤ÎºîÀïÁí¶ÉÉû¶ÉÄ¹¥ä¥í¥¹¥é¥Õ¡¦¥â¥¹¥«¥ê¥¯Ãæ¾¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇúÈ¯¤Ï»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÁõÃÖ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·º»ö»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¤ÏµîÇ¯12·î¤Ë¤âÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÇúÈ¯Êª¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÀ¸Êª¡¦²½³ØÊ¼´ï¤Ê¤É¤ò°·¤¦ÉôÂâ¤ÎÂâÄ¹¥¤¡¼¥´¥ê¡¦¥¥ê¥í¥ÕÃæ¾¤é¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î´ØÍ¿¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÇúÈ¯¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤¬¥â¥¹¥¯¥ïÆþ¤ê¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¾Ü¤·¤¤ÇØ·Ê¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥í¥·¥¢·³»²ËÅËÜÉô¤ÎÉû¶ÉÄ¹¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¤Î»¦³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤ò¹â¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤äÀ¯¸¢´Ø·¸¼Ô¤¬¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥Õ»áË¬ÌäÃæ¤ÎÇúÈ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£