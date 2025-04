【分身:都市伝説チャンネル奇話】 4月25日 発売 価格: 1,200円(PC版) 900円(Android/iOS版)

「分身:都市伝説チャンネル奇話」

アクティブゲーミングメディアのPLAYISMは、Android/iOS/PC用アドベンチャー「分身:都市伝説チャンネル奇話」を本日4月25日に発売した。価格はPC版が1,200円で、Android/iOS版が900円。

【『分身: 都市伝説チャンネル奇話』リリーストレーラー | Steam/App Store/Google Play】

本作はあるスマホアプリをインストールしたことから、怪現象に巻き込まれる主人公となって事件の真実を探るアドベンチャー作品。「この都市伝説がもし現実世界に起こる事件と関係しているとしたら」というテーマで作られた作品で、プレーヤーは事件に関わる当事者となり人気ストリーマーの失踪と怪事件の調査を始める。

作中ではアプリを操作しながら物語を進めていく形で、スマートフォンらしいUIなども特徴となっている。発売を記念してSteamおよびApp Storeでは2週間限定で10%オフのローンチセールも実施される。

(C)2023 Toii Games Licensed and Published by Active Gaming Media Inc.