【Outrider Mako ~露払いマコの見習帖~】 6月23日 発売予定 価格:未定

「Outrider Mako ~露払いマコの見習帖~」

アクティブゲーミングメディアのPLAYISMは、PC用アクション「Outrider Mako ~露払いマコの見習帖~」を6月23日に発売する。価格は未定。

【『Outrider Mako ~露払いマコの見習帖~』発売日発表トレーラー】

個人開発者のAsamado Gamesが手掛ける本作は、長年にわたって開発が続けられてきた見下ろし型の2Dアクションゲーム。主人公のマコは神々のいる異世界「マヨイ世界」に落ちてしまい、元の世界に帰るため「ブモン便配送センター」の運び屋として働き、神々の御朱印を集めることになる。

作中には敵としてモノノケが出てくるため、ジャンプで身をかわし、飛び跳ねまわって攻撃する必要があるなどアクションゲームらしいゲームプレイが楽しめるほか、様々な能力が獲得できる天恵札といった要素も存在。ドット絵のビジュアルも魅力の作品となっている。

(C) Asamado Games. All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.