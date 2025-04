イングランド屈指の逸材は今夏ステップアップが期待されている。



『TEAMtalk』によると、クリスタル・パレスに所属する21歳のイングランド代表MFアダム・ウォートンの獲得レースにバイエルン・ミュンヘンとユヴェントスも参戦したという。



ブラックバーンの下部組織出身であるウォートンは2024年2月にクリスタル・パレスに完全移籍。昨季はシーズン途中での加入ながらもプレミアリーグ15試合に先発出場するなど加入直後から主力に定着。今季は怪我の影響でプレミアリーグの先発出場はここまで15試合にとどまっているが、依然としてクラブに欠かせない選手として活躍している。





3 February 2024 - Debut for @CPFC

3 June 2024 - Debut for @England



Adam Wharton has been going about his business recently pic.twitter.com/IruTAAYckO