¡È¸×ÅÞ¡ÉÀé½©¡¢ºå¿À¸å±ç²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤òÊó¹ð¡¡¡ÖÌ¼¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó²á¤®¤ë¡×¾åËÜ¥³¡¼¥Á¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¿Æ¤¿¤Á¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¸å±ç²ñ¡Öºå¿À¸å±ç²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌ¼¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó²á¤®¤ë¡×ºå¿À¡¦¾åËÜÇîµª¥³¡¼¥Á¤ÈÀé½©¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨3ËçÌÜ
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢ºå¿ÀµåÃÄ¤Î¡¢¾¡Éé¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤äÆü¡¹¤Î¶ìÇº¤Ê¤ÉÊ¹¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢´ÆÆÄ¤ÎÆ£Àîµå»ù»á¡Ê44¡Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤ÎÌîÂ¼¹îÂ§»á¡Ê51¡Ë¡¢Æ£ËÜÆØ»Î»á¡Ê47¡Ë¡¢¾åËÜÇîµª»á¡Ê38¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¾åËÜ¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹½÷¡Ê21¡Ë¤¬¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó²á¤®¤ë¡×Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸×¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤Àºå¿À¤â¼å¤¯¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ø¹»¤Ë1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Á¡¢»þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â´Ó¤¤¤¿ÌÔ¸×º²¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÉÂ¤á¤ë»þ¤â·ò¤ä¤«¤Ê¤ë»þ¤â¡¢À¸³¶ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®ÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡È¸×°¦¡É¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌ¼¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó²á¤®¤ë¡×ºå¿À¡¦¾åËÜÇîµª¥³¡¼¥Á¤ÈÀé½©¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨3ËçÌÜ
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢ºå¿ÀµåÃÄ¤Î¡¢¾¡Éé¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤äÆü¡¹¤Î¶ìÇº¤Ê¤ÉÊ¹¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢´ÆÆÄ¤ÎÆ£Àîµå»ù»á¡Ê44¡Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤ÎÌîÂ¼¹îÂ§»á¡Ê51¡Ë¡¢Æ£ËÜÆØ»Î»á¡Ê47¡Ë¡¢¾åËÜÇîµª»á¡Ê38¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¾åËÜ¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹½÷¡Ê21¡Ë¤¬¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó²á¤®¤ë¡×Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸×¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤Àºå¿À¤â¼å¤¯¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ø¹»¤Ë1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Á¡¢»þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â´Ó¤¤¤¿ÌÔ¸×º²¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÉÂ¤á¤ë»þ¤â·ò¤ä¤«¤Ê¤ë»þ¤â¡¢À¸³¶ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®ÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡È¸×°¦¡É¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£