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¢¡¥×¥é¥¤¥É -Instrumental Lyric Video-
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Streaming & Download : https://novelcore.lnk.to/PRIDE
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050-3504-8700 (Ê¿Æü11:00¡Á18:00)
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²ñ¾ì¡§À¹²¬ CLUB CHANGE WAVE (OPEN 17:00 / START 17:30)
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https://www.gip-web.co.jp/t/info
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086-231-3531 (Ê¿Æü12:00¡Á17:00 / ÅÚÆü½Ë µÙ)
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044-276-8841 (Ê¿Æü12:00¡Á13:00,15:00¡Á18:00)
2025Ç¯5·î25Æü(Æü) Ä¹Ìî
²ñ¾ì¡§Ä¹Ìî CLUB JUNK BOX (OPEN 17:00 / START 17:30)
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025-229-5000 (Ê¿Æü11:00¡Á17:00)
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²ñ¾ì¡§ÀÅ²¬ LIVE ROXY SHIZUOKA (OPEN 17:00 / START 17:30)
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054-284-9999 (·î¡ÁÅÚ12:00 - 18:00)
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052-320-9100 (12:00 - 18:00)
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²ñ¾ì¡§¾¾»³ WStudioRED (OPEN 17:00 / START 17:30)
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089-947-3535 (Ê¿Æü11:00¡Á17:00)
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087-822-2520 (Ê¿Æü11:00¡Á17:00)
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025-229-5000 (Ê¿Æü11:00¡Á17:00)
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06-6341-3525 (Ê¿Æü12:00¡Á17:00)
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²ñ¾ì¡§ÂçÊ¬ DRUM Be-0 (OPEN 17:00 / START 17:30)
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0570-09-2424 (Ê¿Æü¡¦ÅÚÍË¡§11:00¡Á15:00)
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098-898-1331 (Ê¿Æü¡¦·î¡ÁÌÚ 11:00¡Á14:00)
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06-6341-3525 (Ê¿Æü12:00-17:00)
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2¸ø±éÌÜ OPEN 18:00 / START 19:00
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03-3499-6669 (·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00¡Á16:00)
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4/5 (ÅÚ) 12:00¡Á
https://novelcore.jp/announcement/back-to-agf-tour-2025/
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