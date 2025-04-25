＜JOINALIVE2025＞第2弾出演アーティストにUVERworld、こっちのけんと、FRUITS ZIPPERら29組追加
7月19日・20日に北海道・いわみざわ公園にて開催する野外音楽フェス＜JOINALIVE2025＞の第2弾出演アーティストが発表された。
今回はUVERworld、打首獄門同好会、THE ORAL CIGARETTES、CUTIE STREET、こっちのけんと、高橋 優、TOMOO、FRUITS ZIPPER、MONGOL800、山崎まさよし、Little Glee Monsterを含む29組の追加。
イベント情報
オフィシャルサイト：https://joinalive.jp
・日時 ： 2025年7月19日（土）20日（日）開場 9:30 / 開演 11:00 / 終演 21:00予定 ※雨天決行
・場所 ： いわみざわ公園（野外音楽堂キタオン＆北海道グリーンランド遊園地）
・料金 ： 通し入場券 \26,000 / 19日入場券・20日入場券 \14,000
・問い合わせ ：https://joinalive.jp/2025/contact/
・オフィシャル2次先着受付：https://joinalive.jp/2025/tickets/schedule/
関連リンク
◆＜JOIN ALIVE 2025＞オフィシャルX
◆＜JOIN ALIVE 2025＞オフィシャルInstagram