¡ÚAMERICAN HOLIC¤Î¥Ñー¥×¥ë¡Û¤¬²Ä°¦¤¤¡ª Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦♡¡ÖºÇ½Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
2025Ç¯½Õ²Æ¤Ï¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤ËÉâ¾å¡£¤¼¤ÒÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÚAMERICAN HOLIC¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢Ã¸¤¤¥Ñー¥×¥ë¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¥¿¥¤¥È¥¹¥«ー¥È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£ÉáÃÊ¥Ñー¥×¥ë¤òÃå¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤È¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£
¥Ø¥ë¥·ー¤ËÈ©¸«¤»¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥Ã¥·¥åÊÔ¤ß
¡ÚAMERICAN HOLIC¡Û¡Ö¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ã¥·¥å¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÈ©¤¬Æ©¤±¤ë¥á¥Ã¥·¥åÊÔ¤ß¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£µ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ëÁÖ¤ä¤«¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£º£Ç¯¤é¤·¤¤Ã¸¤¤¥Ñー¥×¥ë¤¬¡¢ÇÉ¼ê¤¹¤®¤ºÂç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¥¹¥êー¥Ö¤ÈÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ç¥ë¥Àー¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£
½Ä¥é¥¤¥ó¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¥¹¥«ー¥È¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯
¡ÚAMERICAN HOLIC¡Û¡Ö¿ËÈ´¤¥Æ¥ì¥³¥¿¥¤¥È¥¹¥«ー¥È¡×\2,490¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿I¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¾åÉÊ¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¥¹¥«ー¥È¡£°ì¸«¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ë¤¯¤½¤¦¤ÊÃ¸¤¤¥Ñー¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Çò¡¦¹õ¡¦¥°¥ìー¤Ê¤É¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤È¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£Çò¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤â¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@mitekin.38ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¡¢@kanana110ÍÍ¤ÎWEARÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M