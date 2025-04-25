¥Ð¥ì¥¨»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ­¿¹Ìé¼Â(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥ànarimi.arimori_official¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

57ºÐ¡¢Í­¿¹¤Î¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â

¡¡½÷Í¥¤ÎÍ­¿¹Ìé¼Â(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈþÍÆ»ï¡ÖMAQUIA¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö6·î¹æ¤Ç¡¢ÂÎ¤È¿´¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Çò¤¤V¥Í¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ëÊÁ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²Æ¤é¤·¤¤Áõ¤¤¡¢¹õ¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ð¥ì¥¨¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

Èþ¤·¤¤¥Ð¥ì¥¨»Ñ¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼

¥Ð¥ì¥¨»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ­¿¹Ìé¼Â(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥ànarimi.arimori_official¤è¤ê)
Í¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤ÇËË¾ó¤ò¤Ä¤¯Í­¿¹Ìé¼Â(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥ànarimi.arimori_official¤è¤ê)

¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ­¿¹¤¬ÊÒÂ­¤Ç¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ËÃíÌÜ¡£¡ÖÌé¼Â¤µ¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ð¥ì¥¨¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ª¡©¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Öº£¤Ç¤â¥Ð¥ì¥¨¤ÏÂ³¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©»ÑÀª¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥Ö¥é¥¦¥¹¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ð¥ì¥¨¥È¥¦¥·¥å¡¼¥ºâÁ¤·¤¯µ±¤­Èþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡Í­¿¹¤Ï1984Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1991Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î´Ø¸ý¤µ¤È¤ßÌò¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£


 