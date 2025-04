歌手のMISIAが、5月28日にリリースする15枚目のオリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』より、表題曲「LOVE NEVER DIES」のライブツアー映像を使用した特別映像を、オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。映像には、現在開催中の全国アリーナツアー『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』の最新パフォーマンスが使用されており、同ツアー映像の初公開となる。

同ツアーは、“動のMISIA”を体感できる『THE TOUR OF MISIA』シリーズとしては、2016年から2017年の『LOVE BEBOP』以来、およそ8年ぶりの開催。今回の映像では、その迫力あるステージがいち早く体感できる内容となっており、照明、映像、サウンドが融合した圧巻のライブパフォーマンスが収められている。ステージ衣装には、ファッションブランド・noir kei ninomiyaとのコラボによる特注ドレスも登場し、ビジュアル面でも注目を集めている。また、きょう25日より「LOVE NEVER DIES」の先行配信もスタート。iTunesではアルバムのプリオーダー(予約注文)も受付中となっている。配信リリースを記念したプレゼントキャンペーンも実施されており、詳細はMISIAのオフィシャルサイトにて確認できる。アルバム『LOVE NEVER DIES』は、完全生産限定盤と通常盤の2形態で5月28日に発売。限定盤にはCDと200ページのアートブックを収めた豪華BOX仕様が用意され、通常盤とは異なる収録内容も含まれている。CMソングやドラマ主題歌など、タイアップ楽曲も多数収録されており、バラエティに富んだ内容となっている。対象の店舗・チェーンでのアルバム購入者特典も解禁されている。全国アリーナツアー『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』は現在も開催中。ツアーファイナルは、6月6日から8日までの3日間にわたり、東京・日本武道館で開催される。