◆ミセス「天国」をMovie ver.でテレビ初披露決定

【モデルプレス=2025/04/25】TBSでは、4⽉28⽇よる7時から『CDTVライブ!ライブ!』を2時間にわたって⽣放送。Mrs. GREEN APPLEは、映画『#真相をお話しします』の主題歌として書き下ろした「天国」をMovie ver.でテレビ初披露する。今回、Mrs. GREEN APPLEの歌唱曲が発表。メンバーの⼤森元貴とtimeleszの菊池⾵磨がW主演を務める映画『#真相をお話しします』の主題歌として書き下ろした「天国」をMovie ver.でテレビ初披露することが決定した。映画初出演にして初主演を務める⼤森が作品に向き合い完成させた本楽曲の魅⼒を最⼤限に堪能できるライブとなっている。

◆4月28日放送「CDTVライブ!ライブ!」

◆■出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

先⽇、番組を彩る豪華アーティストとスペシャル企画が発表された28日の放送。『CDTVライブ!ライブ!』放送開始5周年の幕開けを飾るSP企画の第1弾として『CDTV プラチナ ライブ!ライブ!』と銘打ち、チケットが取れないと話題の⼈気アーティストの「プラチナライブ」をテレビで届ける、というスペシャルな新企画にKing Gnuの出演が決定した。そのほか、 timeleszはパワフルに腕を動かす“リキリキ(⼒⼒)ダンス”がポイントの「Anthem -episode1-」を8⼈体制でテレビ初フルサイズパフォーマンス。ほかにも櫻坂46、Travis Japan 、TREASUREが出演し、WEST.はグループでのパフォーマンスに加え、ウルフルズとの豪華コラボステージを披露することが発表されている。(modelpress編集部)WEST.「BIG LOVE SONG」WEST.×ウルフルズ「ウェッサイソウル!」櫻坂46「Addiction」timelesz「Anthem -episode1-」「Rock this Party」Travis Japan「Would You Like One?」TREASURE「YELLOW -JP Ver.-」Mrs. GREEN APPLE「天国(Movie ver.)」【CDTVプラチナ ライブ!ライブ!】King Gnu【Not Sponsored 記事】