“ミッフィーのアートを食と共に感じ、体感できるカフェ”「miffy café tokyo」が、メニューをリニューアル。

お店で仕込んだダッチアップルやおしゃれなサンドイッチなど、気軽に楽しめるメニューが用意されます!

東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」メニューリニューアル

メニューリニューアル:2025年5月16日(金)

「ミッフィーのアートを食と共に感じ、体感できるカフェ」をコンセプトにした「miffy café tokyo」

絵本作家ディック・ブルーナ氏が想いを込めて手がけた「ミッフィー」の絵本にフォーカスしたテーマカフェです!

佐藤可士和氏によるロゴやメインビジュアル、店舗のデザインは、クラシカルでもどこか新しい印象。

幼い頃に出会ったブルーナの絵本に大きな影響を受けたという、佐藤可士和氏の経験が生かされています。

そんな「miffy café tokyo」が、2025年5月16日よりメニューをリニューアルし、新しいメニューが登場。

オランダの定番スイーツ「ダッチアップル」や、スパイス香るやさしい甘さと生のミントをたっぷり使った「ミントティー」は、くつろぎのティータイムにぴったりです☆

そのほか、お食事メニューやホットもアイスも楽しめるドリンクなど、多彩なラインナップで展開。

新緑の爽やかな香りの中、緑を感じながらの散歩が気持ちいいシーズンに、「miffy café tokyo」の多彩なメニューを堪能しながら癒しのブレイクタイムを過ごせます!

ミッフィーのダッチアップル

価格:890円(税込)

新登場する「ミッフィーのダッチアップル」は、ほろほろのクランブルとジューシーなりんごの組み合わせ。

シナモンの香り広がるダッチアップルケーキに、たっぷりのホイップを味わうことができます。

お店仕込みでひとつひとつ、丁寧に焼き上げられたメニューです。

ゴーダチーズとグリルドチキンのサンドイッチ

価格:1,390円(税込)

「ゴーダチーズとグリルドチキンのサンドイッチ」には、オランダ産のゴーダチーズを使用。

オレンジの酸味と香りがアクセントになった、グリルドチキンのサンドイッチです!

アボカドとスモークベーコンのサンドイッチ

価格:1,390円(税込)

バジルソースがアクセントになった「アボカドとスモークベーコンのサンドイッチ」

スモーク香るベーコンの旨味や、トマトの酸味とアボカドのクリーミーさを、香り豊かなイタリアンパセリのソースと共に堪能できます。

レモンとトマトサルサのSABAサンド

価格:1,390円(税込)

ジューシーなサバに、爽やかなレモンを添え、さっぱり仕上げた「レモンとトマトサルサのSABAサンド」

トマトと玉ねぎのサルサ風ソースがアクセントとなり、癖になる美味しさのサンドイッチは、気軽に食べられるおしゃれメニューです!

ミートボールパイ

価格:590円(税込)

大人気メニューのミートボールが、気軽に楽しめるワンハンドスタイルのパイになって登場。

さくさくなパイ生地に包まれたジューシーなミートボールは食べ応えがあり、「ミッフィー」のお顔デザインがキュートです☆

ミッフィートースト&エルテンスープ

価格:890円(税込)、エルテンスープ 単品は590円(税込)

グリンピースを使用したオランダの定番料理「エルテンスープ」と、「ミッフィー」のお顔型トーストのセットメニュー。

サクサクにトーストされたパンを濃厚なスープにディップすれば、最後のひとくちまで楽しめます!

ミッフィーカフェトーキョー・バナナショート

価格:1,090円(税込)

かわいらしい「ミッフィー」のお顔ケーキは、一口食べれば、心がほっこりするメニュー。

愛らしい見た目に美味しさがぎゅっと詰まった一品です。

その他FOODメニュー

価格:

スクランブルエッグプレート・1,490円(税込) ※リニューアル(予約来店者限定)

ほうれん草とチキンのカレー・1,490円(税込) ※リニューアル(予約来店者限定)

キッズプレート・1,090円(税込) ※リニューアル(予約来店者限定)

フェイスフィナンシェ1個(プレーン/キャラメル)・各390円(税込)

ビスケット1個(クリームチーズ&ブルーベリー/チョコ&ピスタチオ)・各390円(税込)

「miffy café tokyo」では、ほかにもフードやおやつメニューを用意。

予約来場者限定となるリニューアルメニューも必見です!

ミッフィーカフェトーキョーラテ 〜抹茶ベリー〜

価格:790円(税込)

抹茶とベリー、ツートーンカラーが目を引く、見た目にもかわいいラテです。

ふわふわの抹茶エスプーマと、ベリーの果肉感があり、食感も楽しめる一杯。

まろやかな味わいと華やかな香りを楽しめる、特別な美味しさです☆

フレッシュミントティー

価格:490円(税込)

新鮮なミントをたっぷり使った「フレッシュミントティー」は、ダッチアップルとセットがおすすめ。

自然な清涼感と心地よい香りが広がり、オランダで人気のドリンクをミッフィーカフェでも楽しめます!

その他DRINKメニュー

価格:

おかあさんのレモネード・790円(税込)

おとうさんのレモンスカッシュ・790円(税込)

「おいしいなし」のソーダ・790円(税込)

コーヒー (hot/ice)・490円(税込)

★デカフェ (hot/ice)・490円(税込)

ラテ (hot/ice)・590円(税込)

★キャラメルラテ (hot/ice)・590円(税込)

★ハニーラテ(hot/ice)・590円(税込)

★ココナッツラテ (hot/ice)・590円(税込)

★グリーンルイボスティー・490円(税込)

★MATCHAラテ (hot/ice)・590円(税込)

アールグレイティー(hot/ice)・490円(税込) ※リニューアル

★変更ミルク(オーツ/ソイ)・各50円(税込)

※★は新メニュー

その他、ドリンクメニューには新しく「デカフェ」や「キャラメルラテ」「ハニーラテ」などがラインナップ。

オーツミルクやソイミルクに変えられる、変更ミルクもメニューに登場します。

スイーツやサンドイッチなど、気軽に楽しめる新作メニューを用意。

2025年5月16日より新メニューも登場する「miffy café tokyo」メニューリニューアルの紹介でした☆

