東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」に、ピスタチオや抹茶、メロンなどを使ったグリーンをテーマにしたアフタヌーンティーが登場。

新緑の季節に味わう、初夏のティータイムに「アフタヌーンティー 〜新緑〜」が、レストラン フォンタナにて提供されます☆

ホテルオークラ東京ベイ「フォンタナ」アフタヌーンティー 〜新緑〜

料金:1人 6,000円(税・サ込)

内容:

スイーツ:ほうじ茶のマドレーヌ/芳醇な香り抹茶サブレ/つぶあんと苺のミルフィーユ/柑橘のタルト/抹茶といちごのヴェリーヌ/マスクメロンのロールケーキ/ピスタチオのマカロン/なめらか食感 抹茶ティラミス/ミント香る キウイフルーツのパンナコッタスコーン:抹茶キャラメルとクロテッドクリーム添えセイボリー:ブラータチーズの生春巻きカプレーゼ風/スモークサーモントラウトとアボカドのミニエッグベネディクト/グリーンピースの冷製スープ/ポムヴェールドリンク:紅茶ブランド「ディルマ」の紅茶

※飲み物は好きなだけ楽しめます

※席の利用は16:00まで、3日前までに予約

期間:2025年5月13日(火)〜5月15日(木)、5月20日(火)〜5月22日(木)、5月27日(火)〜5月29日(木)※火・水・木曜日限定

時間:14:00〜16:00

場所:ホテルオークラ東京ベイ レストラン フォンタナ

問い合わせ:レストラン フォンタナTEL 047-355-3345

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」のレストラン フォンタナにて、「アフタヌーンティー 〜新緑〜」を提供。

火・水・木曜日限定で、新緑の季節に味わう初夏のアフタヌーンティーが期間限定で楽しめます!

スイーツ、スコーン

「アフタヌーンティー 〜新緑〜」のメニューは、グリーンをテーマにしたラインナップ。

スイーツには、鮮やかな緑が映える季節に合わせてピスタチオや抹茶、メロンが使用されています。

セイボリー

セイボリーはフレンチシェフが繊細に仕上げた品が揃い、スコーンは「抹茶キャラメルとクロテッドクリーム添え」

ドリンクは「ディルマ」の紅茶を好きなだけ堪能できます!

グリーンをテーマに、ピスタチオや抹茶、メロンを使った初夏のアフタヌーンティー。

ホテルオークラ東京ベイ「フォンタナ」の「アフタヌーンティー 〜新緑〜」は、2025年5月13日〜5月29日まで火・水・木曜日限定で提供です☆

