セガ フェイブが展開する「S-FIRE」の新作フィギュアに『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』の「碇シンジ」と「渚カヲル」が登場。

イラストレーター・三月八日さんが手がける愛らしいイラストを立体化しており、表情やポーズを変えられるギミックが付いています!

セガ フェイブ「S-FIRE」ヱヴァンゲリヲン新劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア シンジ/カヲル

予約受付期間:2025年4月25日11:00〜7月27日23:59

お届け予定:2026年1月

仕様:ABS、PVC

サイズ:全高約8cm

価格:各3,080円(税込)

対象年齢:15歳以上

発売元:株式会社セガ フェイブ

予約受付場所:「S-FIRE」公式サイト、アニメ・ホビー系関連ショップ他

セガ フェイブが展開するホビーブランド「S-FIRE(エスファイア)」の新作フィギュアに『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』のキャラクターが登場。

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア シンジ/カヲル」が発売されます!

「ふわぷち」は、イラストレーター・三月八日さんとセガによる、共同デザインブランド。

三月八日さんが描く、愛らしい目が特徴のイラストをもとに、セガがぬいぐるみやフィギュアなどが多数グッズ化されています。

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア」は「ふわぷち」の特徴的な表情やポーズを変えて楽しめるギミックフィギュアです☆

“ふわぷち デフォルメフィギュア”になった「碇シンジ」と「渚カヲル」を、「飾って」「集めて」「遊んで」「いっしょにお出かけして」と、自由に楽しめます!

ヱヴァンゲリヲン新劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア シンジ

三月八日さんが描く、キュートなタッチの「碇シンジ」を立体化したデフォルメフィギュア。

両面プリントのフェイスパーツが付いており、表情チェンジを楽しめます。

優しく微笑んだ顔も、口を開けたにっこり笑顔もキュート。

顔の向きや手を動かして、ポーズを変えられるのもポイントです☆

約8センチの手のひらサイズで、一緒にお出かけもしやすい大きさ。

いろいろな楽しみ方ができる、かわいらしいフィギュアです!

ヱヴァンゲリヲン新劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア カヲル

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア」には、「渚カヲル」も登場。

フェイスパーツを付け替えれば、表情を変化させることができます。

「碇シンジ」のフェイスパーツと、取り替えっこして付けることも可能。

自由なポージングと表情の変化で、さまざまな表現ができます☆

手のひらサイズで連れ歩きやすく、いろんな場所で写真撮影を楽しめるフィギュア。

「碇シンジ」のフィギュアと一緒に飾ったり、写真を撮ったりしたくなります!

イラストレーター・三月八日さんのイラストを再現した、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』のキュートなギミックフィギュア

セガ「S-FIRE」の「ヱヴァンゲリヲン新劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア」は、2025年4月25日〜7月27日まで予約受付中です!

designed by 三月八日

Ⓒカラー

