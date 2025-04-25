º£ÅÄ¹Ì»Ê¡õÆ£¸¶µª¹á¡¢ÉÍÅÄ²í¸ùÉÔºß¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¡¡¤¯¤é¼÷»Ê¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×¤òË¬Ìä¡¡ÈÖÁÈ¤È´Ø·¸¿¼¤¤»Å³Ý¤±¤â
¡¡26ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù(¸å1:54¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë)¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢°ì»þµÙÍÜÃæ¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£ÇÐÍ¥¤ÎÆ£¸¶µª¹á¤òÁêÊý¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò½ä¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Ûº£ÅÄ¹Ì»Ê¤âÂç¶½Ê³¡ª¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤òÂÎ¸³¤¹¤ëÆ£¸¶µª¹á
¡¡Á°È¾¤Ï¡¢Æ£¸¶¤¬Ì¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÆüËÜ´Û¡×¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ÇºÇÂç¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡ÖÂçºå¤Î¤ì¤ó¤á¤°¤ê¡Á¿©¤Èº×EXPO¡Á¡×¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÈËüÇî¤Î¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤À2¿Í¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤ä¡ÖÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡£µÈËÜ¶½¶È¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¡Ö¤è¤·¤â¤È waraii myraii´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¥Þ¥ó¤Î´äÉô¾´Ê±¤¹¤ëÉð¾ÍÍ¤¬°ÆÆâÌò¤òÃ´¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥é¥¸¥ª¡×¤Ç¤¯¤é¼÷»Ê¹ÊóÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤É¤ê¤¢¤ó¤º¤ÎÊ¿°æ½ÓÊå¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¤Ï¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂ¿¤Î338¤ÎºÂÀÊ¡¢Ìó135¥á¡¼¥È¥ë¤Î²óÅ¾¥Ù¥ë¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡¢Ìó70¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é6¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»î¿©¤¹¤ë¡£¥Ù¥ë¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¤È´Ø·¸¿¼¤¤»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Ûº£ÅÄ¹Ì»Ê¤âÂç¶½Ê³¡ª¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤òÂÎ¸³¤¹¤ëÆ£¸¶µª¹á
¡¡Á°È¾¤Ï¡¢Æ£¸¶¤¬Ì¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÆüËÜ´Û¡×¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ÇºÇÂç¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡ÖÂçºå¤Î¤ì¤ó¤á¤°¤ê¡Á¿©¤Èº×EXPO¡Á¡×¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÈËüÇî¤Î¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤À2¿Í¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥é¥¸¥ª¡×¤Ç¤¯¤é¼÷»Ê¹ÊóÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤É¤ê¤¢¤ó¤º¤ÎÊ¿°æ½ÓÊå¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¤Ï¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂ¿¤Î338¤ÎºÂÀÊ¡¢Ìó135¥á¡¼¥È¥ë¤Î²óÅ¾¥Ù¥ë¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡¢Ìó70¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é6¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»î¿©¤¹¤ë¡£¥Ù¥ë¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¤È´Ø·¸¿¼¤¤»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¡£