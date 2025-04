グレープストーンのスイーツブランド「東京ばな奈」とロッテが展開する「コアラのマーチ」のコラボレーションで誕生した『コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』

ゴールデンウィークの特別企画として、お得な「東京ばな奈×コアラのマーチ」スペシャルセットが販売されます!

グレープストーン「東京ばな奈×コアラのマーチ」スペシャルセット

発売日:2025年4月25日(金)〜なくなり次第終了

価格:3,080円(税込)

内容:

コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」 6袋入東京ばな奈「見ぃつけたっ」 8個入コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」/エコバッグ 1枚コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」/キーホルダー 1個

取扱店:東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、東京ソラマチ(R)1Fイーストヤード10番地「空の小町」

※東京ばな奈ワールド商品取扱店の一部で販売する場合があります

「コアラのマーチ」になった『コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』を含むお得な特別セットが登場。

ゴールデンウィーク特別企画として、お得な「東京ばな奈×コアラのマーチ」スペシャルセットが期間限定で登場します。

東京土産にふさわしい、素材にもこだわった特別な「コアラのマーチ」のセット内容を紹介していきます!

コアラのマーチ 東京ばな奈「見ぃつけたっ」6袋入

「コアラのマーチ」になった東京ばな奈は、6袋入り。

東京土産にふさわしく、素材にもこだわった特別な「コアラのマーチ」です。

ヨーロッパ産乳原料から、フランス・ノルマンディー地方で生まれた発酵バターが香ばしいビスケットがポイント。

その中には、マダガスカル産バニラビーンズが芳醇に香る、バナナカスタード味のまろやかチョコレートが入っています☆

まるで、東京ばな奈を思わせる、やさしいバナナの味わいの「コアラのマーチ」です

※ヨーロッパ産乳原料使用のノルマンディー地方製造発酵バター0.6%使用

※マダガスカル産ブルボンバニラビーンズ0.05%使用

東京ばな奈「見ぃつけたっ」8個入

バナナカスタードクリームをた〜っぷり包んだ、しっとりふかふかのスポンジケーキでおなじみの「東京ばな奈」

美味しさを大切に、本物のバナナを丁寧に裏ごしした、バナナピューレから作られています!

コラボ記念のかわいいグッズ2点

スペシャルセットには、コラボ記念のとってもかわいいグッズ2点が付いています。

1つは、東京ばな奈パッケージをもつ「マーチくん」が象徴的な「折りたたみエコバッグ」

もう1つは、コラボロゴや「マーチくん」が目を引く「3連アクリルキーホルダー」です☆

「コアラのマーチ」になった東京ばな奈や、可愛いコラボグッズが付いたスペシャルセットが誕生。

グレープストーン「東京ばな奈×コアラのマーチ」スペシャルセットは、2025年4月25日より販売です!

