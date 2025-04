正解は「支配する・統治する」でした!

「rule over」は国や政治などを支配するときなどに使われるフレーズ。

「〜のうえにルールをしく」というイメージをもてば覚えやすいかもしれません。

「That country ruled over parts of Africa and Asia.」

(その国は、アフリカとアジアの一部分を支配していた)