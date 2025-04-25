¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤«¤·¤é¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼55Ç¯72ºÐÂç¸æ½ê²Î¼ê¡¡15ºÐ¤ÎÈþ¾¯½÷»þÂå¤ò¸ø³«¡Ö¤¹¤Ç¤ËÎ©¤Á»Ñ¤¬¥×¥í¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¢¤ë¡×¡Ö²Ú¤Î¤¢¤ë¾¯½÷¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¸¤½¤¦¤ÊÈþ¾¯½÷¤¬ÑÛ¤È¤·¤¿»ÑÀª¤Ç
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê72¡Ë¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£15ºÐ¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤âÊõÄÍÍ½²ÊÀ¸¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æñ´Ø¤òÆÍÇË¤·Æþ³Ø¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â15ºÍ¤ÇÊõÄÍ¤ò¼õ¤±¤¿º¢¤Î»ö»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ò¼õ¸³¤·¤¿Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¥»¥Ô¥¢¿§¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤ÏÇò¤Ã¤Ý¤¤¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ï¤á¤¿¸¤½¤¦¤ÊÈþ¾¯½÷¤¬ÑÛ¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ÇÄ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæ³Ø3Ç¯À¸15ºÍ¤Î»ä¤Ç¤¹¡£Çò¹õ¤Ã¤Æ¤Î¤¬»þÂå¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÇò¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÏÊì¤Î¼êºî¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï»ä¡£Î©¤ÁÊý¤¬¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤¹¤Í¡¼¡£¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£º£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤Î¡£¤³¤Î15ºÍ¤Î¾¯½÷¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤òÁÛÁü½ÐÍè¤¿¤«¤·¤é¡©¡©¡©¡¡ÊõÄÍÍ½²ÊÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸åÇÚ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁïÌÀ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡£¤³¤Îº¢¤¹¤Ç¤ËÎ©¤Á»Ñ¤¬¥×¥í¤Ç¤¹¤Í¡£Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁïÌÀ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡£Î©¤Á»Ñ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡¢°Õ»×¤Î¶¯¤½¤¦¤Ê¡¢²Ú¤Î¤¢¤ë¾¯½÷¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£