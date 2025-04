10月25日、26日に大阪・泉大津フェニックスにて開催されるHEY-SMITH主催のフェス<HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025>の全出演者が発表された。coldrain、ELLEGARDEN、Ken Yokoyama、SiM 、THE ORAL CIGARETTES、04 Limited Sazabys、10-FEETなど、錚々たるバンド全25アーティストが集結。さらに、2024年のアメリカツアーでも共演を果たし、HEY-SMITHのライブ登場SEでもお馴染みのバンドでMad Caddies(U.S)、そしてBallyhoo!!(U.S) の出演も決定。日割りは後日発表される。

<HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025>

日時:2025年10月25日(土)・26日(日)

会場:大阪・泉大津フェニックス

時間:OPEN9:00 / START10:30

出演:HEY-SMITH(両日出演)

Ballyhoo!!(U.S) / coldrain / Crossfaith / dustbox / ELLEGARDEN / ENTH / GOOD4NOTHING / HERO COMPLEX / Ken Yokoyama / KOTORI / KUZIRA / Mad Caddies(U.S) / Saucy Dog / SHADOWS / SHANK / SiM / SIX LOUNGE / THE ORAL CIGARETTES / Wienners / キュウソネコカミ / ハルカミライ / ヤバイTシャツ屋さん / 04 Limited Sazabys / 10-FEET

[MC]:R藤本(両日出演)

[Performance]:team GOOD SKATES(両日出演)

チケット:各1日券:9,600円 / 2日通し券:18,000円

オフィシャル3次先行(5/11(日)23:59まで):https://eplus.jp/ohmf2025/

HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025 特設サイト:https://haziketemazare.com/2025/

『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』

DVD & Blu-ray / 2025.5.14 Release



DVD / 4,950円(税込)

Blu-ray / 6,050円(税込)



【法人別先着予約購入特典】

・タワーレコード:オリジナルクリアファイル

・Amazon.co.jp:L判ビジュアルシート

・楽天ブックス:オリジナルスマホリボン

・セブンネットショッピング:オリジナルサコッシュ

<WELCOME TO "CAFFEINE BOMB” TOUR>

4月29日(火) 札幌PENNY LANE 24

OPEN16:00/START17:00

w/GUMX



5月8日(木) 滋賀U☆STONE

OPEN18:00/START18:30

w/SHADOWS



5月10日(土) 福岡 DRUM LOGOS

OPEN17:00/START18:00

w/SHADOWS、Dizzy Sunfist



5月11日(火) 熊本B.9 V1

OPEN17:00/START18:00

w/SHADOWS、Dizzy Sunfist



5月14日(水) 神戸VARIT.

OPEN18:00/START18:30

w/Dizzy Sunfist



5月16日(金) 松山WstudioRED

OPEN17:30/START18:30

w/Dizzy Sunfist



5月19日(月) 心斎橋BIGCAT

OPEN17:30/START18:30

w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)



5月20日(火) 名古屋DIAMOND HALL

OPEN17:30/START18:30

w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)



5月22日(木) 川崎CLUB CITTA’

OPEN17:30/START18:30

w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)



5月23日(金) 仙台Rensa

OPEN17:30/START18:30

w/SHADOWS、Dizzy Sunfist



チケット:全公演ソールドアウト

https://hey-smith.com/wtcbtour/

関連リンク

◆HEY-SMITH オフィシャルサイト

◆HEY-SMITH オフィシャルYouTubeチャンネル

◆HEY-SMITH オフィシャルX

◆HEY-SMITH オフィシャルInstagram

◆<HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025>特設サイト

チケットの3次先行は、5月11日23時59分までの受付。なお、HEY-SMITHは現在全国ツアー<WELCOME TO "CAFFEINE BOMB” TOUR>を開催中。5月14日には、初のドキュメント映像作品『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』をリリースする。