HEY-SMITH主催フェス＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞全出演者発表
10月25日、26日に大阪・泉大津フェニックスにて開催されるHEY-SMITH主催のフェス＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞の全出演者が発表された。
coldrain、ELLEGARDEN、Ken Yokoyama、SiM 、THE ORAL CIGARETTES、04 Limited Sazabys、10-FEETなど、錚々たるバンド全25アーティストが集結。さらに、2024年のアメリカツアーでも共演を果たし、HEY-SMITHのライブ登場SEでもお馴染みのバンドでMad Caddies(U.S)、そしてBallyhoo!!(U.S) の出演も決定。日割りは後日発表される。
なお、HEY-SMITHは現在全国ツアー＜WELCOME TO "CAFFEINE BOMB” TOUR＞を開催中。5月14日には、初のドキュメント映像作品『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』をリリースする。
＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞
会場：大阪・泉大津フェニックス
時間：OPEN9:00 / START10:30
出演：HEY-SMITH(両日出演)
Ballyhoo!!(U.S) / coldrain / Crossfaith / dustbox / ELLEGARDEN / ENTH / GOOD4NOTHING / HERO COMPLEX / Ken Yokoyama / KOTORI / KUZIRA / Mad Caddies(U.S) / Saucy Dog / SHADOWS / SHANK / SiM / SIX LOUNGE / THE ORAL CIGARETTES / Wienners / キュウソネコカミ / ハルカミライ / ヤバイTシャツ屋さん / 04 Limited Sazabys / 10-FEET
[MC]：R藤本(両日出演)
[Performance]：team GOOD SKATES(両日出演)
チケット：各1日券:9,600円 / 2日通し券:18,000円
オフィシャル3次先行（5/11(日)23:59まで）：https://eplus.jp/ohmf2025/
HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025 特設サイト：https://haziketemazare.com/2025/
『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』
DVD / 4,950円(税込)
Blu-ray / 6,050円(税込)
【法人別先着予約購入特典】
・タワーレコード：オリジナルクリアファイル
・Amazon.co.jp：L判ビジュアルシート
・楽天ブックス：オリジナルスマホリボン
・セブンネットショッピング：オリジナルサコッシュ
＜WELCOME TO "CAFFEINE BOMB” TOUR＞
OPEN16:00/START17:00
w/GUMX
5月8日(木) 滋賀U☆STONE
OPEN18:00/START18:30
w/SHADOWS
5月10日(土) 福岡 DRUM LOGOS
OPEN17:00/START18:00
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
5月11日(火) 熊本B.9 V1
OPEN17:00/START18:00
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
5月14日(水) 神戸VARIT.
OPEN18:00/START18:30
w/Dizzy Sunfist
5月16日(金) 松山WstudioRED
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist
5月19日(月) 心斎橋BIGCAT
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)
5月20日(火) 名古屋DIAMOND HALL
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)
5月22日(木) 川崎CLUB CITTA’
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)
5月23日(金) 仙台Rensa
OPEN17:30/START18:30
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
チケット：全公演ソールドアウト
https://hey-smith.com/wtcbtour/
関連リンク
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