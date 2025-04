AMEFURASSHIが、最新曲「Sweetie, Lovely, Yummy」のライブパフォーマンス映像を公開した。本映像は今年2月にTOKYO DOME CITY HALLで開催したワンマンライブ<AMEFURASSHI Live "Sweetie, Lovely, Yummy!">で初披露した時のパフォーマンス映像となっている。この映像を含め、<AMEFURASSHI Live "Sweetie, Lovely, Yummy!">の模様は現在U-NEXTで独占見放題配信中だ(5月4日(日)23:59まで)。さらに映像は5月27日(火)発売となる新作EP『Four Hearts』〈豪華盤〉、〈Color Camp 限定盤〉のBlu-rayにも収録される。

EP 『Four Hearts』



2025年5月27日(火)発売形態・配信・ストリーミング・M∞カード(全10種/ランダム) 2,000円(税込) SDPM-1007・豪華盤(CD+Blu-ray) 8,000円(税込) SDPC-1060・[FC限定商品]Color Camp 限定盤(CD+Blu-ray+オリジナルグッズ) 10,000円(税込)SDPC-1060・EP『Four Hearts』〈Color Camp限定盤〉 AIRA ver.・EP『Four Hearts』〈Color Camp限定盤〉 YUDUKI ver.・EP『Four Hearts』〈Color Camp限定盤〉 HANA ver.・EP『Four Hearts』〈Color Camp限定盤〉 MOEKA ver.▷[FC限定商品]Color Camp 限定盤ご注文はこちらhttps://mailivis.jp/products/AME250502OT▽配信・ストリーミング▽M∞カード(全10種/ランダム)▽豪華盤(CD+Blu-ray)▽〈FC限定商品〉Color Camp 限定盤(CD+Blu-ray+オリジナルグッズ)※オリジナルグッズ:FCロゴチャーム付きアクリルキーホルダー収録曲:M1. 4 Hearts (Music : sty)M2. Don’t stop the music (Lyrics : sty / Music : sty, Mitsu.J)M3. WILD (Lyrics & Music : sty)M4. Sweetie, Lovely, Yummy (Lyrics & Music : sty)M5. Love love love (Lyrics & Music : sty)All Instruments and Programming by styexcept “Don’t stop the music” by Mitsu.J (Digz, Inc. Group)Produced by sty (Digz, Inc. Group)Recorded by Kanako Hayashi (canalabo) at DCH STUDIOMixed by Ryosuke Kataoka at DCH STUDIOProduction Management by Akira Sakemi (Digz, Inc. Group)Mastered by Chris Gehringer (STERLING SOUND)Blu-ray:AMEFURASSHI Live "Sweetie, Lovely, Yummy!" in TOKYO DOME CITY HALL〈2025.2.11 (TUE)〉