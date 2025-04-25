AMEFURASSHI、「Sweetie, Lovely, Yummy」ライブパフォーマンス映像を公開
AMEFURASSHIが、最新曲「Sweetie, Lovely, Yummy」のライブパフォーマンス映像を公開した。
◆AMEFURASSHI(アメフラッシ) 映像
本映像は今年2月にTOKYO DOME CITY HALLで開催したワンマンライブ＜AMEFURASSHI Live "Sweetie, Lovely, Yummy!"＞で初披露した時のパフォーマンス映像となっている。この映像を含め、＜AMEFURASSHI Live "Sweetie, Lovely, Yummy!"＞の模様は現在U-NEXTで独占見放題配信中だ（5月4日（日）23:59まで）。さらに映像は5月27日（火）発売となる新作EP『Four Hearts』〈豪華盤〉、〈Color Camp 限定盤〉のBlu-rayにも収録される。
AMEFURASSHIは今後、8月19日（火）にZepp DiverCity(TOKYO)で夏のワンマンライブ＜AMEFURASSHI Live "Dive!"＞の開催を予定している。新しい世界へ飛び込むパワー、ライブハウスならではの没入感や体感をテーマに、昼夜2公演それぞれ異なる演出とセットリストが用意されているとのことだ。本公演のチケット申込は明日4月26日（土）正午からFC先行・オフィシャル先行がスタートする。
また、本日4月25日(金)から新作EP『Four Hearts』のリリースを記念したAMEFURASSHIとラウンドワンとのコラボキャンペーンがスタート。オフィシャルYouTubeチャンネルでは今年三度目の出演が発表されている＜LuckyFes＞の昨年パフォーマンス映像も期間限定公開されており、ゴールデンウィーク中もAMEFURASSHI を満喫することができそうだ。
＜AMEFURASSHI Live "Dive!"＞
＜1部＞open 14:00 / start 15:00
＜2部＞open 18:00 / start 19:00
【チケット】
■Color Camp先行受付
受付期間 : 4月26日(土)12:00〜5月1日(木)23:59
https://amefurasshi.jp/contents/927050
※お申込みにはFC(Color Camp)への有料会員登録が必要です。
https://amefurasshi.jp/about/membership
■オフィシャル先行受付
受付期間 : 4月26日(土)12:00〜5月11日(日)23:59
ローソンチケット https://l-tike.com/ameflash/
EP 『Four Hearts』
形態
・配信・ストリーミング
・M∞カード（全10種/ランダム） 2,000円（税込） SDPM-1007
・豪華盤（CD+Blu-ray） 8,000円（税込） SDPC-1060
・［FC限定商品］Color Camp 限定盤（CD+Blu-ray+オリジナルグッズ） 10,000円（税込）SDPC-1060
・EP『Four Hearts』〈Color Camp限定盤〉 AIRA ver.
・EP『Four Hearts』〈Color Camp限定盤〉 YUDUKI ver.
・EP『Four Hearts』〈Color Camp限定盤〉 HANA ver.
・EP『Four Hearts』〈Color Camp限定盤〉 MOEKA ver.
▷［FC限定商品］Color Camp 限定盤
ご注文はこちら
https://mailivis.jp/products/AME250502OT
▽配信・ストリーミング
▽M∞カード（全10種/ランダム）
▽豪華盤（CD+Blu-ray）
▽〈FC限定商品〉Color Camp 限定盤（CD+Blu-ray+オリジナルグッズ）
※オリジナルグッズ：FCロゴチャーム付きアクリルキーホルダー
収録曲：
M1. 4 Hearts (Music : sty)
M2. Don’t stop the music (Lyrics : sty / Music : sty, Mitsu.J)
M3. WILD (Lyrics & Music : sty)
M4. Sweetie, Lovely, Yummy (Lyrics & Music : sty)
M5. Love love love (Lyrics & Music : sty)
All Instruments and Programming by sty
except “Don’t stop the music” by Mitsu.J (Digz, Inc. Group)
Produced by sty (Digz, Inc. Group)
Recorded by Kanako Hayashi (canalabo) at DCH STUDIO
Mixed by Ryosuke Kataoka at DCH STUDIO
Production Management by Akira Sakemi (Digz, Inc. Group)
Mastered by Chris Gehringer (STERLING SOUND)
Blu-ray：
AMEFURASSHI Live "Sweetie, Lovely, Yummy!" in TOKYO DOME CITY HALL〈2025.2.11 (TUE)〉
U-NEXT『AMEFURASSHI Live「Sweetie, Lovely, Yummy!」』
【配信詳細】 https://t.unext.jp/r/amefurasshi
【見逃し配信】2025年5月4日（日）23:59まで
【AMEFURASSHI特集はこちら】https://www.video.unext.jp/browse/feature/FET0011053
＜AMEFURASSHI Free Live＞
＊トラカラキャンペーン開催中
※詳細決定次第発表
※会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
ライブ出演情報
2025年4月27日（日）東京・Spotify O-EAST
開場16:45 / 開演17:30
出演：AMEFURASSHI／MISS MERCY／ONE LOVE ONE HEART／龍宮城
https://amefurasshi.jp/contents/886835?tag=all
＜春のスターダストスペシャルライブ in 城島高原2025＞
2025年5月6日(火)大分・城島高原パーク
出演：TEAM SHACHI / AMEFURASSHI / ICEx / EBiDAN FUKUOKA(OPakt)
https://amefurasshi.jp/contents/887244?tag=all
＜ukka 10th Anniversary Live vol.3＞
2025年6月8日(日)Spotify O-WEST
時間：＜1部＞ open 12:15 / start 13:00
https://amefurasshi.jp/contents/896329?tag=all
＜LuckyFes'25＞
2025年8月9日(土) ・8月10日(日)・8月11日（月・祝）
会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）
※AMEFURASSHI出演日：8月9日(土)
オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/
▲AMEFURASSHI with RAM RIDER／「LuckyFes’24」（2024.07.13）2025.08.19まで期間限定公開
＜TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック＞
日程：8月1日（金）、2日（土）、3日（日）
※出演日は決定次第発表
会場：お台場・青海周辺エリア
主催：TOKYO IDOL PROJECT(主管:フジテレビ)
制作：TOKYO IDOL PROJECT
■関連リンク
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